Verona, pura energia nel quarto periodo: Trieste crolla

Tezenis Verona-Pallacanestro Trieste 81-69 (24-16; 37-34; 54-55)

Verona batte Trieste di pura energia, sia difensiva che di conseguenza offensiva, soprattutto in un ultimo quarto da 27-14 di parziale. Agli americani DeVoe e Murphy si aggiunge la prova maiuscola di Liam Udom (18 punti e tre triple). Non basta a Trieste un ottimo Justin Reyes, peraltro troppo solo.

Udom e Murphy certificano subito quanto l’attacco di Verona sia in buona vena. Trieste risponde presente all’inizio con Brooks e l’ex di turno Candussi che fa sentire i suoi centimetri a centro area. La Tezenis accelera ancora con il solito duo Murphy-Udom, mentre l’attacco triestino si incaglia tra errori e palle perse: 14-4 locale a poco più di metà primo quarto. A tentare di levare Trieste dall’impaccio ci pensa ancora Candussi. Si sbloccano pure DeVoe da una parte e Reyes dall’altra. Trieste tuttavia continua a pasticciare e soffre la difesa di casa. Ne approfitta Esposito per il primo graffio del 21-11. Partecipa alla festa pure Gaijc con la tripla e Verona chiude il primo quarto in solido vantaggio sul 24-16.

Buona risposta difensiva e impatto super di Vildera. Così Trieste prova a organizzare la risalita a inizio secondo periodo. Il lungo piazza tre canestri per il mini break di 6-2 iniziale. A dargli man forte entrano in partita anche Filloy e Ferrero, oltre al solito Reyes, così la squadra ospite piazza un altro break per portarsi a -2 (30-32) nonostante i primi impatti sulla gara di Penna e Gazzotti per i padroni di casa. Verona patisce qualche fallo di troppo commesso dai propri lunghi. Ed è ancora Vildera a rispondere a Murphy regalando ai suoi anche il -1 (34-35). Ma la Tezenis nel finale di periodo ritrova la forza e il +3 (37-34).

Canestro di Candussi e Brooks, tripla di Udom. L’inizio di terzo quarto ripropone i protagonisti dell’alba della partita. Trieste però è meno pasticciona e pareggia (40-40) con Ruzzier. L’asse DeVoe-Murphy rianima la squadra di casa ma Trieste è presente e punge con Campogrande. Gaijc ed Esposito commettono il rispettivo quarto fallo assottigliando le opzioni interne veronesi. Trieste sorpassa (45-44) ancora con Campogrande. Ma prima Murphy dà spettacolo con la schiacciata poi si accende DeVoe che risponde al sussulto avversario di Reyes: 54-50 Verona a 2′ dalla penultima sirena. Il finale di quarto è dello stesso Reyes: Trieste a +1 (55-54) dopo 30′.

Recupero, schiacciata e jumper in sospensione per Udom ad aprire il quarto decisivo. L’indirizzo energetico è chiaro e Verona opera un break di 11-2 coronato dal primo canestro della partita di Stefanelli e da Massone: padroni di casa a +9 (66-57) a 5’48” dalla fine. Trieste prova a scuotersi con Reyes ma la Tezenis difende ed esplode in attacco con Udom, Esposito e soprattutto un Murphy tonante sotto i tabelloni. Verona raggiunge un paio di volte il massimo vantaggio (+12) con le frecce del soilito Udom e di DeVoe. A Trieste non basta Reyes: è notte fonda.

Tabellini

Verona: Penna 2, DeVoe 21, Udom 18, Esposito 6, Murphy 17, Massone 4, Stefanelli 5, Gajic 3, Gazzotti 5. All.: Ramagli.

Trieste: Ruzzier 2, Brooks 8, Reyes 26, Campogrande 5, Candussi 9, Deangeli 2, Filloy 8, Ferrero 2, Vildera 8. All.: Christian.