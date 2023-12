Veronesi guida l’Assigeco, nulla da fare per Nardò

UCC Assigeco Piacenza – HDL Nardò Basket 80-65 (25-22, 19-9, 16-14, 20-20)

UCC Assigeco Piacenza: Giovanni Veronesi 22 (2/6, 5/8), Brady Skeens 14 (7/8, 0/0), Malcolm Miller 13 (3/8, 1/4), Federico Bonacini 12 (1/2, 2/2), Gherardo Sabatini 6 (2/4, 0/4), Niccolo Filoni 5 (0/0, 1/3), Filippo Gallo 5 (1/2, 1/2), Michele Serpilli 3 (0/5, 1/5), Lorenzo Querci 0 (0/3, 0/1), Ursulo D’almeida 0 (0/2, 0/0), Matteo Gherardini 0 (0/0, 0/0), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 – Rimbalzi: 35 13 + 22 (Brady Skeens 16) – Assist: 18 (Gherardo Sabatini 5)

HDL Nardò Basket: Russ Smith 26 (6/12, 1/5), Wayne Stewart jr 12 (6/10, 0/1), Jacopo Borra 10 (5/9, 0/0), Andrea La torre 7 (2/3, 1/2), Lorenzo Baldasso 4 (1/1, 0/6), Lorenzo Maspero 3 (0/1, 1/2), Matteo Ferrara 3 (1/2, 0/0), Lazar Nikolic 0 (0/1, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Jacopo Borra 8) – Assist: 15 (Russ Smith 5)

Grande vittoria casalinga dell’Assigeco Piacenza che batte la HDL Nardò Basket con una prestazione di altissimo livello e conquista il quarto successo consecutivo davanti al proprio pubblico. Tanti protagonisti tra le fila biancorossoblu: nei primi due quarti Veronesi domina nella metacampo offensiva segnando 20 punti nei soli primi due quarti, mentre nel secondo tempo è l’intensità difensiva di Bonacini e Filoni a strappare applausi al PalaBanca. I due punti guadagnati contro una diretta contendente per la posizione in classifica sono il regalo che tutti i tifosi Assigeco aspettavano, mentre il prossimo appuntamento stagionale per Piacenza arriverà sabato prossimo nella trasferta di Forlì.

PRIMO QUARTO

Primi minuti equilibrati, con gli americani che iniziano forte offensivamente per entrambe le squadre. Alla tripla di Veronesi risponde Borra, poi Miller per due volte trova il fondo della retina. Piacenza si porta sul 18-11 dopo la tripla di Veronesi e il sottomano di Sabatini, mentre coach Di Carlo si rifugia in timeout. Nardò infila un mini-parziale e ritrova il pari dopo i liberi di Smith, nuovo vantaggio Assigeco con Serpilli e Filoni, poi un altro giro in lunetta di Smith chiude il primo quarto sul 25-22.

SECONDO QUARTO

Super partenza di Piacenza: Veronesi segna prima in contropiede e poi in lunetta, Gallo ruba e schiaccia in campo aperto. La difesa Assigeco sale di giri, la tripla di Veronesi porta alla doppia cifra di vantaggio mentre Nardò batte un colpo con Stewart in area (34-24). Dopo la penetrazione di Sabatini arrivano i libri di Miller, gli ospiti rispondono con Borra e Smith ma arriva un centro dall’arco di Veronesi, che dopo il viaggio in lunetta di Smith trova un’altra conclusione vincente dal perimetro (44-31).

TERZO QUARTO

Buon inizio degli ospiti che vanno a segno con Stewart e La Torre, Veronesi ancora a segno ma Smith e Borra riavvicinano ulteriormente Nardò. Per Piacenza sale in cattedra Skeens che fa la voce grossa in area trovando tre canestri consecutivi (52-29), Smith e Bonacini non sbagliano dalla lunetta e poi Smith trova altri due punti in penetrazione. Alla tripla di Bonacini segue un altro giro in lunetta di Smith, poi pochi secondi prima della conclusione del quarto Gallo firma il +15 dall’arco (60-45).

QUARTO QUARTO

Dopo il canestro di Stewart arriva l’appoggio in contropiede di Skeens. Per gli ospiti Smith trova il canestro dall’arco, Filoni risponde con la stessa moneta ma Smith e Stewart tengono vive le speranze ospiti. A metà del quarto Bonacini interrompe la rimonta ospiti con un centro dal perimetro, poi il vantaggio Assigeco tocca quota +16 dopo i liberi di Miller (70-54). Negli ultimi minuti Nardò prova a rimettersi in partita con Smith e La Torre, ma l’ottima difesa biancorossoblu permette ai padroni di casa di gestire il vantaggio (76-65).

