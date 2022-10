Vince Pistoia tra le mura amiche, Ferrara KO

By

Nella seconda giornata di regular season la GTG Pistoia, carica della vittoria importante a Ravenna, è carica per dimostrare al proprio pubblico nelle mura amiche, la forza della sua compagine compatta, anche se Ferrara non lascerà niente di intentato, come dimostrato dimenica scorsa al PalaCarnera contro la corazzata Udine.

starting five: Saccaggi, Varnado, Pollone, Wheatle e Querci pervla GTG – Cleaves II, Amici, Bertetti, Campani e Smith per Ferrara.

Smith dopo i primi 2 minuti mette a referto 4 punti mentre la GTG Pistoia sembra non esser ancora scesa in campo. I padroni di casa non riescono a contener al meglio proprio Smith, anche se i 2 falli commessi proprio da quest’ultimo, permettono ai biancorossi di stabilire l’equilibrio, grazie a Pollone e Varnado ed una giocata spettacolare di Wheatle. Il primo periodo si conclude 12-16.

L’inizio del sevondo periodo è caratterizzato da una tripla annullata ad Allineie dopo 3 minuti di gioco i 2 punti di Magro che portano in vantaggio i ragazzi di coach Brienza 18-16. Degna di menzione la tripla di Pollone ed il tecmico assegnato alla panchina ferrarese. Varnado inizia ad imporrevil suo gioco con la complicità di Wheatle. Fallo antisportivo ad Amici a 3′:21″ su punteggio 26-17. I padroni di casa sembrano incontenibili e questo crea non poco nervosismo alla squadra avversaria. La simbiosi creatasi tra Wheatle e Varnado sembra inattacabile. Wheatle e co. concludono il secondo quarto imponendo drasticamente il loro gioco, si va alla pausa lunga 34-22.

La prima metà del terzo quarto sembra prender un ritmo più equilibrato, ma a 4′:22″ coach Spiro Leka costretto a chiedere time out per la cambiata inerzia della partita da Varnado e co. L’incredibile assist di Wheatle permette a Del Chiaro di portare il punteggio a 50-33 a 2′:00″, mettendo a referto ben 6 punti consecutivi da 2. Sul finire del periodo Saccaggi commette il suo quarto fallo, antisportivo e coach Brienza è costretto a sostituirlo. 52-39.

La GTG Pistoia impone un gioco meno incisivo e performante per quasi tutto l’ultimo quarto ed i 6 punti consecutivi di Ferrara a 4′:45″ sul 57-45, costringono la panchina biancorossa a chiedere time out. Il rientro di Saccaggi con 5 punti a referto (di cui una tripla) seguiti da quelli di capitan Della Rosa e per finire coni 4 di Del Chiaro, fanno concludere la partita 73-51.

MVP: Jordon Varnado con 17 punti a referto e 13 di valutazione

Giorgio Tesi Group Pistoia – Tassi Group Ferrara 73-51 (12-16, 22-6, 18-17, 21-12)

GTG PISTOIA

0 MESLA N.E., 2 DELLA ROSA (C) 2, CEMMI N.E., 15 SACCAGGI 7, 16 DEL CHIARO 16, 18 MAGRO 6, 19 ALLINEI 7, 20 POLLONE 7, 23 VARNADO 17, 24 WHEATLE 11. Coach Nicola Brienza.

TASSI GROUP FERRARA

0 BELLAN 0, 8 CLEAVES II 57, 10 TASSONE 12, 11 SMITH 6, 12 CAMPANI 16 (C), 14 BERTETTI 1, 19 VALENTE 0, 21 JERKOVIC 6, 22 PIANEGONDA 1, 91 AMICI 2. Coach Spiro Leka.