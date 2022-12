Forlì, vittoria schiacciante contro Chiusi

Grandissima partita di Forlì in casa propria, domina su tutti i lati del campo e per tutto il tempo, anche grazie al nuovo acquisto Sanford, che causa infortuni fa il proprio esordio solo oggi. Chiusi dal canto suo ha una squadra con grandi tiratori e giocatori molto fisici, ma non riesce a sfondare le linee dell’Uniero e non può andare oltre la sconfitta.

Inizio di partita subito acceso con le squadre che costruiscono e segnano tanto, infatti arrivano i primi punti di Vincent Sanford all’esordio con la maglia dell’uniero. Dopo una prima parte di equilibrio , Chiusi inizia a staccare i padroni di casa , e si porta sul +8. Sul finire della frazione , e dopo un timeout, l’uniero ritrova il ritmo e ricuce, il quarto finisce 20-23 .

Al rientro Forlì si presenta più convinta, trovando pareggio e sorpasso in poco tempo. Dominano poi tutto il secondo quarto, finendo sul 51-37 senza storia.

Al rientro dagli spogliatoi Chiusi sembra rinata, fa tanti punti e soprattutto crea molto, spingendo su tutti i lati del campo e portando un azione difensiva assillante e invalicabile. Tuttavia il gap e troppo grande da colmare e l’Uniero non sta certo a guardare, portando contromosse alle azioni avversarie . Concludono il terzo in vantaggio 66-56.

Ultima frazione dove un’altra volta non c’è storia, l’Uniero colpisce e poi affonda del tutto gli avversari, vincendo la partita 86-76.

Unieuro Forlì – Umana Chiusi 86-76(20-23,31-14,15-19,20-20)

Unieuro Forlì: Vincent Sanford (14pt, 6/11,2/6), Daniele Cinciarini(9pt,3/9,1/4), Giulio Gazzotti(4pt,2/5,0/1), Fabio Valentini(9pt,4/8,1/4), Nathan Adrian(15pt,6/12,1/5), Luca Pollone(3pt,1/3,1/3), Benjamin NDour(0pt, 0/1,0/1), Todor Radonjic(12pt, 3/3,2/2), Lorenzo Penna(11pt, 4/6, 2/2), Lorenzo Benvenuti9pt, 4/7, 0/0), Franco Flan(0pt, 0/1,0/1)

Umana chiusi: Emilio Cavalloro(3pt, 1/2,1/1), Uzodinma Utomi(12pt, 4/10,2/6), Giulio Candotto(2pt, 1/3,0/2), Lester Medford14pt, 5/10,1/4), Riccardo Bolpin16pt, 5/9,2/5), Marco Braccagni(2pt, 1/1,0/0), Carlo Porfilio(2pt, 1/5,0/1), Davide Bozzetto(12pt, 4/8,2/4),Lorenzo Raffaelli(13pt, 5/10,2/3), Mattia Lazzari (0pt, 0/0,0/0)