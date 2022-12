Vittoria senza mai incertezze della GTG Pistoia sulla RBR Rimini

Palla a due alle 18,00 al PalaCarrara che vede la GTG Pistoia in questa tredicesima giornata del Girone Rosso. Organizzata la #teddybeartoss, ovvero il lancio degli orsacchiotti di peluches al primo canestro segnato a favore del reparto pediatrico dell’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Starting five GTG Pistoia: Saccaggi, Copeland, Varnado, Wheatle, Del Chiaro.

Starting five RBR Rimini: Tassinari, Masciadri, D’Almeida, Benedetti, Johnson.

A metà del primo quarto la panchina di Rimini è costretta a chiamare time out dopo la seconda tripla di Copeland che porta avanti la GTG Pistoia 10-3. Subito dopo è sempre Copeland a fornire l’assist della via del canestro a Del Chiaro. in questo primo quarto è indubbio che i padroni di casa stiano riuscendo ad imporre il proprio gioco a 3′:08″ il punteggio è di 16-05. Un gioco fluido ma soprattutto di squadra fa concludere il primo periodo 20-09 a favore della squadra di Brienza, con Copeland già 8 punti a referto.

Anche nel secondo quarto la GTG Pistoia si conferma combattiva e pronta a lanciarsi su ogni recupero e rimbalzo; capitan della Rosa mette a segno una delle sue inconfondibili triple ed a 5′:45″ il tabellino segna 29-12. A 2′:46″ invece è la panchina pistoiese a chiedere time out vedendo Rimini ha rialzato la testa e sta recuperando il gap di svantaggio sul 30-21. Saccaggi a 1′:37″ dallo scadere del secondo periodo ristabilisce gli equilibri con una tripla prima e 2 punti subito dopo. Siva alla pausa lunga con punteggio 39-27.

partenza incisiva per la squadra toscana dopo la pausa lunga che a 7′:00″ hanno un gap di +16 di vantaggio. Rimini a 6′:32″ è costretta a chiamar time out dopo un ulteriore assist di Copeland a favore di Del Chiaro, la GTG passa a 47-29. I padroni di casa restano sempre in vantaggio, non soffrendo mai coach della squadra di Ferrari. Varnado con una schiacciata clamorosa a 2 minuti dalla fine porto i compagni a 55-39. Tripla di Della Rosa a pochi secondi dallo scadere che sommati ai due punti di Magro ed alla tripla di Varnado fanno concludere il terzo periodo a punteggio 65-42. La squadra di Brienza ormai, sicura del gap raggiunto, gioca con la serenità di chi ha la vittoria in tasca. Tutti i giocatori portano indiscutibilmente il proprio mattoncino segnando punti importanti. A 6′:00″ il gap si fa significativo con un un punteggio di 73-45, tuttavia l’ex biancorosso Johnson rimane la spina nel fianco con 24 punti a referto. La GTG si aggiudica l’ultima partita del girone di andata con punteggio 79-62.

GTG PISTOIA

2 DELLA ROSA (k) 13 – 5 COPELAND 10 – 8 FARINON 0 – 15 SACCAGGI 9 – 16 DEL CHIARO 15 – 18 MAGRO 6 – 19 ALLINEI 0 – 20 POLLONE 8 – 23 VARNADO 12 – WHEATLE 6 – Coach: Brienza

RBR RIMINI

0 TASSINARI 0 – 3 ANUMBA 11 – 4 MELUZZI 8 – 8 SCARPONI 4 – 11 MASCIADRI 5 – 13 D’ALMEIDA 0 – 14 BENEDETTI (k) 0 – 22 JOHNSON 24 – 35 LANDI 10 – Coach: Ferrari

Arbitri: Gagliardi, De Biase, Grappasonno.

Parziali: (20-9) – (19-18) – (26-15)

MVP: Angelo del Chiaro con 15 punti a referto.