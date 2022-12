Serie A2 Girone Rosso, la rubrica della 13° giornata: Nardò supera a sorpresa Udine, vincono Ferrara e Forlì.

By

Nell’ultima giornata di andata notiamo le vittorie di Ferrara contro Mantova spinta dal duo Cleaves – Pianegonda, mentre altri risultati che potrebbero sembrare banali ma non lo sono, sono le vittorie di Nardò contro Udine e quelle di Chiusi in trasferta sul difficile campo di Cividale e soprattutto quella di Forlì nel derby Emiliano con la Fortitudo Bologna davanti a 4000 persone. Mantova perde e scivola in terz’ultima posizione, a più sei dall’ultimo.

MVP SERIRE A2 GIRONE ROSSO

Andy Cleaves ii è l’MVP scelto da noi di BasketInside per la tredicesima giornata del girone di andata della LNP Serie A2 Girone Rosso. Andy, grazie ad una prova da leader e da vero trascinatore, aiuta i suoi compagni a vincere un match importante come quello contro Mantova mettendo a referto 28 punti, 8 rimbalzi, 2 assist e 34 di valutazione in 29 minuti di gioco.

IL MIGLIOR QUINTETTO DI BASKETINSIDE

Russ Smith (playmaker, Nardò) 23 punti, 7 assist e 23 di valutazione

Andy Cleaves ii (guardia, Tassi Group Ferrara) 28 punti, 8 rimbalzi, 2 assist e 34 di valutazione

Dominique Archie (ala, Tramec Cento) 20 punti, 8 rimbalzi, 2 palle recuperate, 3 assist e 28 di valutazione

Mitchell Poletti (ala, Nardò) 11 punti, 15 rimbalzi, 1 palla recuperata, 5 assist e 21 di valutazione

Wendell Lewis (pivot, OraSì Ravenna) 20 punti, 11 rimbalzi, 3 assist e 31 di valutazione

I TOP FIVE DI BASKETINSIDE

Isaiah Briscoe (playmaker, Apu Udine) 18.5 punti, 4.7 rimbalzi, 3.0 assist, 2 palle recuperate e 22.7 di valutazione

Jazz Johnson (guardia, Rimini) 19.7 punti, 2.8 rimbalzi, 4.4 assist e 19.4 di valutazione

Pietro Aradori (ala, Fortitudo Bologna) 15.0 punti, 4.7 rimbalzi, 2.3 assist e 15.0 di valutazione

Mitchell Poletti (ala, Nardò) 16.6 punti, 7.8 rimbalzi, 2.2 assist e 19.3 di valutazione

Wendell Lewis (pivot, OraSì Ravenna) 15.4 punti, 7.8 rimbalzi, 1.2 assist e 16.9 di valutazione

MIGLIOR UNDER 22 DI BASKETINSIDE

Tommy Pianegonda (playmaker, Tassi Group Ferrara) 14 punti, 3 assist, 3 falli subiti e 18 di valutazione in 24 minuti di gioco per il classe 2002 nella vittoria contro Mantova per 88 – 81.

14° GIORNATA GIRONE ROSSO (1° DI RITORNO)

Umana Chiusi Vs HDL Nardò 21/12/2022 ore 20:00

Riviera Banca Basket Rimini Vs Allianz Pazienza San Severo 21/12/2022 ore 20:30

Giorgio Tesi Group Pistoia Vs OraSì Ravenna 21/12/2022 ore 20:30

Staff Mantova Vs Unieuro Forlì 21/12/2022 ore 20:45

Caffè Mokambo Chieti Vs UEB Gesteco Cividale 21/12/2022 ore 21:00

Apu Old Wild West Udine Vs Tassi Group Ferrara 22/12/2022 ore 20:00

Fortitudo Kigili Bologna Vs Tramec Cento 22/12/2022 ore 20:30