Serie A2 Girone Rosso, la rubrica della 14° giornata: Forlì, Cento e Pistoia capoliste. Nardò continua a stupire e si porta in quinta posizione

Turno infrasettimanale pieno di risultati sorprendenti nel Girone Rosso della Serie A2 maschile. Se Forlì continua a vincere centrando la sesta vittoria consecutiva, non sono da meno Cento che espugna, a sorpresa, il PalaDozza di Bologna e resta in vetta insieme a Forlì e Pistoia. Proprio quest’ultima ha battuto, senza grossi problemi, l’OraSì Ravenna lasciandola in ultima posizione. Rimini supera di un solo punto San Severo nel match di “bassa” classifica, Nardò continua a stupire e con la vittoria sul campo di Chiusi si porta in quinta posizione alle spalle di Udine.

MVP SERIE A2 GIRONE ROSSO

Mitchell Poletti è l’MVP scelto da noi di BasketInside per la prima giornata del girone di ritorno della LNP Serie A2 Girone Rosso. Mitchell, grazie ad una prova dominante, trascina i suoi compagni alla vittoria contro Chiusi mettendo a referto una prestazione fatta da 28 punti, 8 rimbalzi, 1 palla recuperata, 3 assist e 32 di valutazione in 34 minuti di gioco.

IL MIGLIOR QUINTETTO DI BASKETINSIDE

Giovanni Tomassini (playmaker, Tramec Cento) 34 punti, 3 rimbalzi, 1 assist e 26 di valutazione

Isaiah Briscoe (guardia, APU Udine) 21 punti, 2 rimbalzi, 3 palle recuperate, 4 assist e 30 di valutazione

Carl Wheatle (ala, Giorgio Tesi Group Pistoia) 7 punti, 4 rimbalzi, 4 assist e 12 di valutazione

Mitchell Poletti (ala, HDL Nardò) 28 punti, 8 rimbalzi, 1 palla recuperata, 3 assist e 32 di valutazione

Daniele Magro (pivot, Giorgio Tesi Group Pistoia) 22 punti, 7 rimbalzi, 1 stoppata data e 27 di valutazione

I TOP FIVE DI BASKETINSIDE

Lester Medford (playmaker, Umana San Giobbe Chiusi) 18.4 punti, 4.0 rimbalzi, 3.1 assist, 1.8 palle recuperate e 16.5 di valutazione

Jazz Johnson (guardia, Riviera Banca Basket Rimini) 19.9 punti, 2.7 rimbalzi, 4.6 assist e 19.9 di valutazione

Dominique Archie (ala, Tramec Cento) 12.9 punti, 6.6 rimbalzi, 1.6 assist e 14.7 di valutazione

Mitchell Poletti (ala, HDL Nardò) 17.4 punti, 7.8 rimbalzi, 2.2 assist e 20.2 di valutazione

Derek Ogbeide (pivot, Riviera Banca Basket Rimini) 15.5 punti, 9.6 rimbalzi, 1.2 stoppate date e 19.5 di valutazione

IL MIGLIOR UNDER 22 DI BASKETINSIDE

Mattia Palumbo (playmaker/guardia, APU Udine) 10 punti, 7 rimbalzi, 2 palle recuperate, 4 assist e 21 di valutazione in 27 minuti di gioco per il classe 2000 nella vittoria interna contro la Tassi Group Ferrara.

