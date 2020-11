Supercoppa A2 – La Givova Scafati supera l’Unieuro Forlì e conquista la supercoppa del centenario

Rispetto agli uomini che hanno conquistato la finale battendo Torino, Forlì perde anche Roderick, infortunatosi negli ultimi minuti della semifinale.

Scafati controlla la palla a due ma il primo canestro è ad opera di Rush. Le assenze di Forlì si sentono tutte e quando il redivivo Bolpin segna l’ottavo punto per i suoi, i campani dell’ex-coach della fulgorlibertas targata Boccio sono già avanti di 10 (8-18). Nessun altro canestro dal campo nella frazione per l’Unieuro che dopo 10′ accusa uno svantaggio di 21 punti (8-29) ed è lontana parente che ha regolato Torino non più tardi di 24 ore fa.

Il giovane Ndour prova a cambiare l’inerzia con 3 punti consecutivi in avvio di frazione. La rimonta forlivese è lenta ma costante, Landi segna la prima tripla della gara e al giro di boa del quarto Rodriguez segna il 24-35 con un parziale a favore dei suoi di 16-6. Si risveglia Scafati con Thomas che trova una tripla in precario equilibrio e pesca anche il fallo che vale il gioco da 4 punti (24-39). Tutto da rifare per Forlì che poggiando sulla verve offensiva di Landi riesce a rimontare fino al -12 dell’intervallo (38-50).

La ripresa comincia con 2’30” senza canestri fino alla tripla di Rush che riaccende le speranze Unieuro. Nonostante i lunghi scafatesi facciano il bello e il cattivo tempo nel pitturato, Forlì a suon di triple rientra fino al -5 ancora con lo svedese Erik Rush. Sei punti consecutivi dell’ottimo Benvenuti ridanno linfa alla fuga dei campani che chiudano la frazione a +8 col canestro di Culepepper del 55-63.

Sulla Unieuro Forlì cominciano a pesare anche i problemi di falli oltre alle già citate assenze e nonostante i canestri di Landi e di Rush mantengano la partita viva a dispetto di un primo quarto con 21 punti di disavanzo, gli uomini di coach si dimostrano superiori e con il punteggio finale di 69-78 vincono la quinta edizione della Supercoppa di A2 andando a raggiungere nell’albo d’oro della competizione Fortitudo Bologna, Trieste e Tortona. Forlì paga il dazio delle pesantissime assenze e alla terza partita in tre giorni deve capitolare ma i segnali positivi in vista dell’avvio di campionato possono far sorridere counque coach Dell’Agnello.