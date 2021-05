Come la maggior parte degli appassionati di basket sa, la Serie A2 del campionato di Basket è il massimo

livello dilettantistico ed il secondo livello del campionato italiano.

Il suo svolgimento, però, non è di semplice comprensione. Dunque, vediamo insieme come funziona il

campionato di Basket di Serie A2.

Le fasi del campionato di Basket di Serie A2

Innanzitutto bisogna avere chiaro il fatto che questo campionato si svolge in due fasi, al termine delle quali

si hanno poi i playoff, i quali stabiliscono la promozione in Serie A, ed i playout, i quali stabiliscono la

retrocessione in Serie B.

Vediamo tutte queste fasi nel dettaglio.



PRIMA FASE – STAGIONE REGOLARE



A questa fase prendono parte tutte e 27 squadre che partecipano a questo campionato e vengono

suddivise in due gironi: il girone VERDE, al quale prendono parte 14 squadre le quali disputano 26 gare

complessive; il girone ROSSO è composto da 13 squadre le quali scendono in campo in 24 gare complessive.

C’è da dire che, nel momento in cui scriviamo, questa fase del campionato di Basket si è già svolta dal

momento che è andata in scena dal 15 novembre 2020 al 28 marzo 2021.



SECONDA FASE – STAGIONE REGOLARE



Tutte le 27 formazioni partecipanti al campionato di Basket di Serie A2 accedono alla seconda fase e

vengono suddivise in 5 fasce in base al posizionamento in classifica. Dopodiché queste vengono collocate

all’interno di 5 gironi:

 girone BIANCO, che comprende le formazioni che si sono classificate nei primi tre posti nei gironi

VERDE e ROSSO;

 girone giallo, che comprende le squadre che sono piazzate ai posti 4, 5 e 6 nei gironi VERDE e

ROSSO;

 girone azzurro, il quale raggruppa le squadre che si sono piazzate ai posti 7, 8 e 9 all’interno dei

gironi VERDE e ROSSO;

 girone blu, che comprende le squadre che sono arrivate ai posti 10, 11 e 12 nei gironi VERDE e

ROSSO;

 girone nero, nel quale sono collocate le squadre che sono arrivate negli ultimi posti, dunque 13 e

14 nel girone VERDE e la posizione 13 nel girone ROSSO.

Questa fase sta volgendo al termine nel momento in cui scriviamo, dal momento che si è disputata dal 25

aprile al 16 maggio 2021.



In base alle classifiche dei gironi si determinano le squadre che parteciperanno alla fase dei playoff e dei

PLAYOFF

Come abbiamo detto, una volta terminata la seconda fase della stagione regolare verranno disputati i

playoff i quali stabiliranno le squadre che verranno promosse in Serie A.

Ai playoff prendono parte 16 squadre: le 6 formazioni del girone BIANCO (1-6), le 6 squadre del girone

GIALLO (7-12) e le prime quattro classificate del girone AZZURRO (13-16). Queste 16 squadre verranno

inserite all’interno di due tabelloni:

 TABELLONE A – 1^-16^; 8^-9^; 4^-13^; 5^-12^

 TABELLONE B – 2^-15^; 7^-10^; 3^-14^; 6^-11^

Le squadre vincitrici del TABELLONE A e del TABELLONE B verranno promosse in Serie A.

PLAYOUT

Anche i playout verranno disputati al termine della seconda fase della stagione regolare ed a questa

prenderanno parte 4 formazioni: la 5° e la 6° del girone BLU e la 1° e la 2° del girone NERO.

Queste quattro squadre disputeranno due serie al meglio delle cinque partite. Al termine di queste le

squadre vincitrici dei due playout continueranno a giocare in Serie A2 anche la prossima stagione mentre,

per le perdenti c’è la retrocessione in Serie B. Le retrocessioni in B saranno in tutto 3.