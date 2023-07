Cantù pronta a calare il colpo: ai dettagli l’arrivo di Anthony Hickey

Cantù prepara l’affondo per il secondo americano. La società brianzola procede a passi spediti verso la definizione del nuovo roster: svanito il ritorno di Andrea Cinciarini, con il play italiano alla ricerca di offerte in LBA, Santoro e lo staff canturino hanno virato prepotentemente alla ricerca di un giocatore americano.

L’identikit è di quelli importanti e ad ora in pole position c’è il nome di Anthony Hickey. Si tratterebbe di un nome importante e che se confermato andrebbe a incidere pesantemente sugli equilibri del prossimo campionato di A2. Classe 1992, play-guardia, è reduce da un gran campionato nella massima serie israeliana con l’Hapoel Haifa dove ha messo insieme 14 punti e 7 assist di media in campionato e 15 punti e 6 assist a partita nelle 14 gare disputate in Fiba Europe Cup, Hickey andrebbe a chiudere il reparto esterni con Berdini, Bucarelli, Nikolic, Cesana e Tarallo lasciando come ultimo slot aperto quello del lungo italiano di riserva. Nel suo curriculum esperienze importanti anche in Grecia con il Larissa, in Romania con il Voluntari, ma soprattutto in VTB con la divisa dell’Astana due stagioni fa dove chiuse come miglior realizzatore del torneo a 22 punti di media e come miglior assistman (7.8).