UFFICIALE – Matteo Negri vestirà di nuovo la maglia di Agribertocchi Orzinuovi

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Matteo Negri, guardia/ala italiana di 194 cm, fino al termine della stagione.

Classe 1991 e nativo di Bologna, Matteo Negri muove i primi passi nella palla a spicchi presso la Virtus Bologna, con cui compie l’intera trafila giovanile, fino ad esordire in prima squadra in Serie A nella stagione 2009/2010, collezionando 5 presenze. Nelle successive tre annate viene girato in prestito dalla società bolognese in DNA vestendo le maglie di Ozzano (8.8 punti di media a partita), Trento (9.3 punti di media a partita) e Lucca (8.5 punti di media a partita). La stagione 2013/2014 coincide con il ritorno alla Virtus Bologna (Serie A). L’estate seguente decide di cambiare aria e sposa il progetto di Treviso (Serie A2), rimanendo in Veneto per un quadriennio e diventando una colonna portante nello scacchiere di coach Stefano Pillastrini. Terminata l’esperienza trevigiana viene ingaggiato dalla Poderosa Montegranaro (Serie A2) nel campionato 2018/2019 facendo registrare 7.3 punti di media a partita e ottenendo la qualificazione ai playoff. La stagione 2019/2020 lo vede ai nastri di partenza con la canotta della neopromossa Pallacanestro Orzinuovi (Serie A2), dove diviene l’ala piccola titolare sia sotto la guida tecnica di coach Stefano Salieri, che di coach Fabio Corbani, maturando 12.5 punti di media a partita prima della sospensione del campionato dovuta alla pandemia. Riparte, in qualità di aggregato, dalla Benedetto XIV di Cento (Serie A2) scendendo sul parquet solo negli impegni di Supercoppa LNP.

Matteo Negri è già a disposizione dello staff tecnico guidato da coach Fabio Corbani e prenderà parte alle sedute di allenamento odierne. Domenica sarà a referto in vista della gara casalinga contro la 2B Control Trapani è indosserà la maglia numero 30.

Francesco Zanotti, Presidente dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così l’ingaggio di Matteo Negri: «Dopo l’infortunio accorso a Martini, con l’ingaggio di Matteo Negri abbiamo voluto ristabilire le rotazioni a disposizione del nostro staff tecnico, perché siamo consapevoli che sarà un campionato molto duro. In pochi giorni abbiamo trovato l’accordo con il suo procuratore e siamo convinti che il giocatore possa incastrarsi al meglio all’interno del nostro roster».

Queste le parole di Matteo Negri, alla sua seconda esperienza con la canotta dell’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la firma: «Sono molto contento che la società mi abbia preso in considerazione e chiamato e sono felice di tornare ad Orzinuovi. Ritrovo compagni ed amici, non vedo l’ora di riprendere a lavorare con loro, fare allenamento e finalmente avrò anche l’occasione di giocare nel rinnovato “PalaBertocchi”».

