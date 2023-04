Npc Rieti – Esonerato coach Ceccarelli

By

La Kienergia NPC Sporthub comunica di aver sollevato dall’incarico di head coach Gabriele Ceccarelli . La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso in queste due stagioni e gli augura le migliori soddisfazioni professionali per il prosieguo della sua carriera .

Queste le parole della proprietà e del GM Giànluca Martini :”Ringraziamo Cecca per il contributo umano e professionale apportato in questi anni. È stata chiaramente una decisione molto difficile e sofferta. Ora è il momento di restare uniti e dare tutto quello che abbiamo per raggiungere l’obiettivo societario con tutti i mezzi a disposizione”

Queste le parole del tecnico Gabriele Ceccarelli:”Anche le avventure più belle non hanno per forza un lieto fine. Voglio ringraziare Peppe Cattani e Gianluca Martini per la fiducia accordatami due anni fa. “

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

NPC RIETI