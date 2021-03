CALENDARIO

Nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West si gioca la 26^ giornata, tredicesima di ritorno. Anticipo sabato 27 marzo tra Urania Milano e Treviglio, domenica 28 le altre sfide. Verona-Torino rinviata a sabato 17 aprile.

Sabato 27 marzo, ore 18.30

Milano: Urania-BCC Treviglio

Domenica 28 marzo, ore 13.30

Capo d’Orlando: Orlandina Basket-Agribertocchi Orzinuovi

Domenica 28 marzo, ore 17.00

Casale Monferrato: Novipiù JB Monferrato-Bertram Tortona

Domenica 28 marzo, ore 18.00

Udine: Apu Old Wild West-Edilnol Biella

Mantova: Staff-UCC Assigeco Piacenza

Bergamo: WithU-2B Control Trapani

Rinviata a sabato 17 aprile, ore 18.00

Verona: Tezenis-Reale Mutua Torino

CLASSIFICA



Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 34 17 7 Reale Mutua Torino 32 16 6 Tezenis Verona 28 14 11 Apu Old Wild West Udine 26 13 10 UCC Assigeco Piacenza 26 13 12 Urania Milano 24 12 11 BCC Treviglio 24 12 12 2B Control Trapani 22 11 12 Agribertocchi Orzinuovi 20 10 11 Novipiù JB Monferrato 20 10 13 Staff Mantova 20 10 14 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 18 9 15 Edilnol Biella 18 9 16 WithU Bergamo 16 8 14

JB MONFERRATO-TORTONA IN DIRETTA SU MS SPORT E MS CHANNEL

Domenica 28 marzo in diretta su MS Sport e MS Channel il derby piemontese del girone Verde tra Novipiù JB Monferrato e Bertram Tortona, dal PalaFerraris di Casale Monferrato, con inizio alle ore 17.00.

LE PARTITE

URANIA MILANO – BCC TREVIGLIO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 27 marzo, 18.30

Arbitri: Pazzaglia, Bonotto, Yang Yao

Andata: 76-65

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3d9XnY7

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Siamo nella fase decisiva del torneo, dove realmente ogni partita vale doppio, considerando il grande equilibrio del campionato. Equilibrio spiegato perfettamente dalla classifica che ci mette di fronte un’avversaria molto competitiva che ha tante armi per poterci mettere in difficoltà. Ha quattro lunghi tutti pericolosi sia in area colorata che dal perimetro, esterni sempre pronti ad accendersi e che possono cambiare il destino di una gara. Dovremo essere ancora più pazienti ed accurati rispetto ad una comunque positiva gara di andata, non siamo sicuramente in un periodo brillante ma dobbiamo pensare a riprendere le diverse cose importanti dimostrate in questo girone di ritorno”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TREVIGLIO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Quella di Milano sarà una partita molto delicata come è normale che sia a questo punto della stagione. Giocheremo contro una squadra che ci è stata superiore in entrambe le sfide che abbiamo già disputato con loro. Abbiamo avuto sin qui un cammino altalenante, con buone prestazioni che ci hanno fatto prendere coscienza di quello che può essere il nostro potenziale ma anche partite che hanno mostrato tutta la nostra fragilità caratteriale. Abbiamo necessità di dare una risposta a noi stessi, sicuramente la squadra entrerà in campo con determinazione e la volontà di fare la migliore partita possibile. Nei momenti di difficoltà dovremo trovare compattezza di gruppo e tecnica che ci permetterà di gestire le diverse fasi della gara. Ai miei giocatori ho chiesto di mettersi a disposizione del gruppo non solo dal punto di vista emotivo ma anche tecnico, i ragazzi dovranno dare alla squadra quello che viene meno bene, quello che ci piace meno fare. Siamo fiduciosi di giocare e entreremo in campo per onorare la maglia e la nostra società”.

Note – Tutti a disposizione gli uomini di coach Devis Cagnardi.

Media – Diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati al servizio, radiocronaca in diretta sulla Fan Page Facebook della Blu Basket, differita in onda martedì alle 23.00 su Seila Tv – ch 216 DTT.

ORLANDINA CAPO D’ORLANDO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaFantozzi, Capo d’Orlando (Me)

Quando: domenica 28 marzo, 13.30

Arbitri: Ursi, De Biase, Almerigogna

Andata: 86-92

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3feMUgw

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Quella di domenica contro Orzinuovi sarà una partita molto difficile, dobbiamo affrontarla come dei guerrieri. Per noi è una partita senza domani, dobbiamo cercare di prevalere. Dobbiamo arrivare ad affrontarla con il piglio di chi sa che, quando le energie venissero a mancare, ne troveremo delle altre. Cercheremo di aggredire i nostri avversari ed essere compiutamente quello che vorremmo essere”.

Note – Out Tommaso Tintori e Simone Bellan.

Media – Partita trasmessa in diretta su LNP Pass.

QUI ORZINUOVI

Joel Fokou (giocatore, ala forte) – “Ci aspetta una trasferta complicata ed una partita tosta ed intensa contro una squadra affiatata e con tanti punti nella mani. Noi dobbiamo mantenere alto il morale ed essere positivi, nonostante non sia un momento assolutamente facile, cercando di esprimere la nostra pallacanestro ed eseguendo quanto richiesto”.

Note – Seconda trasferta consecutiva, dopo la sconfitta di Verona, per l’Agribertocchi Orzinuovi. Marco Rupil (Agribertocchi Orzinuovi) e Flavio Gay (Orlandina Basket) sono due prodotti del College Basket Borgomanero.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 28 marzo, 17.00

Arbitri: E. Bartoli, Barbiero, Tarascio

Andata: 43-83

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/31fE7mx

QUI CASALE MONFERRATO

Andrea Valentini (allenatore) – “Incontriamo Tortona, che dall’inizio del campionato è in vetta alla classifica: è una squadra difficile da affrontare. Io in questa settimana ho trasferito ai miei giocatori tre concetti: cervello, cuore e polmoni, che è quello che ci servirà per la partita di domenica. Qualsiasi cosa faremo sia in attacco che in difesa dovrà basarsi su questi tre concetti, poi alla fine vedremo il risultato. Questi tre concetti sono fondamentali per noi per poter concludere positivamente la nostra stagione”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Andrea Valentini.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta streaming su LNP PASS ed in diretta TV su MS Sport (601 del digitale terrestre in Piemonte) e su MS Channel (canale 814 di Sky).

QUI TORTONA

Marco Ramondino (allenatore) – “La partita contro la JB Monferrato è un derby, una delle occasioni più belle per le quali facciamo il nostro mestiere. L’assenza del pubblico toglie molto alla sfida. Sicuramente ci attende una sfida complessa contro una squadra che, quando ha potuto schierare Redivo, ha avuto uno dei migliori rendimenti del girone. Per questo dobbiamo cercare di fare una prestazione in controtendenza rispetto a quelle dell’ultimo periodo: sarà importante sveltire il nostro gioco offensivo e, in difesa, essere nelle posizioni corrette di modo da non essere esposti al fatto di non essere così atletici come tipologia di squadra”.

Lorenzo Ambrosin (giocatore) – “La JB Monferrato è composta da giocatori di valore e, quando ha a disposizione Redivo, diventa un avversario ancora più forte. Il nostro obiettivo è tornare al successo: per fare ciò sarà necessario focalizzarci sui loro leader, che sanno come vincere le partite. Servirà giocare con intensità per quaranta minuti su entrambi i lati del campo, per portare a casa la partita”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta sui canali di Mediasport: MS Sport, visibile sul DTT, e sul canale 814 del bouquet satellitare di Sky (MS Channel). L’incotnro sarà altresì visibile su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Aggiornamenti costanti e continui sull’andamento della gara verranno pubblicati sul sito e sui canali social del Derthona Basket.

APU OLD WILD WEST UDINE – EDILNOL BIELLA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 28 marzo, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Ferretti, Calella

Andata: 62-84

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3lOAwFr

QUI UDINE

Simone Lilli (assistant coach) – “L’approccio alla partita non dovrà essere quello dell’ultimo quarto della gara di andata, dove abbiamo sofferto parecchio. L’Edilnol fa del contropiede primario la sua arma principale, grazie soprattutto a giocatori come Miaschi, Laganà e Jeffrey Carroll, arrivato a stagione in corso da Treviso. Di certo la vittoria strappata nei secondi finali di cinque giorni fa a Orzinuovi ci ha dato una buona dose di entusiasmo nell’affrontare nel migliore dei modi la settimana di preparazione a questo importante match”.

Lodovico Deangeli (giocatore) – “Domenica scorsa abbiamo chiuso un ciclo di quattro trasferte consecutive molto toste con una vittoria importante a Orzinuovi, firmata da Dominique Johnson, che non è nuovo a imprese come questa. Ora ci attende una sfida altrettanto impegnativa con Biella, che, giunta all’ultima giornata della regular season, arriverà a Udine con l’intento di conquistare punti preziosi in chiave salvezza”.

Note – Rimangono ancora ai box Andrea Amato, che sta proseguendo il programma di recupero dall’intervento alla schiena al quale si è sottoposto a inizio febbraio e Federico Mussini, operatosi la scorsa settimana per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e per il quale il campionato si può già considerare concluso. Tra gli ex dell’incontro figurano proprio Lodovico Deangeli e l’assistant coach Carlo Finetti, entrambi a Biella nella passata stagione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e su Udinese Tv (canale 110 DTT per il Friuli Venezia Giulia). Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (allenatore) – “Per noi il match di Udine è una gara fondamentale. Nelle ultime partite abbiamo fatto vedere a noi stessi cose che prima non riuscivamo a fare. Dobbiamo prendere fiducia da questi aspetti e continuare a lavorare a testa bassa. Spetterà al campo dire se ci meritiamo quello che tutti noi ci auspichiamo”.

Note – Roster al completo per coach Iacopo Squarcina.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e via radio su City4You. Il match sarà riproposto su ReteBiella TV, televisione ufficiale dei rossoblù, lunedì 29 marzo alle ore 21.00.

STAFF MANTOVA – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 28 marzo, 18.00

Arbitri: Moretti, Terranova, Salustri

Andata: 70-82

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3fbt8Cz

QUI MANTOVA

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Domenica avremo una partita chiave contro Piacenza, una squadra molto complicata da affrontare che secondo me ha fatto un campionato all’insegna della regolarità. È una squadra costruita con un grande raziocinio con un mix di esperienza, talento e gioventù. L’innesto di Sabatini è stato molto importante, ha dato esperienza in cabina di regia. Dunque sarà molto importante domenica vincere la partita. Possono sì correre ma anche giocare tante situazioni a metà campo; i due americani sono molto affidabili e con talento”.

Matteo Ferrara (giocatore) – “Questa settimana stiamo cercando di fare allenamenti alzando molto l’intensità, perché ci sono situazioni di stress continuo che ci possono mettere in difficoltà. Con Piacenza mi aspetto una gara complicatissima; loro sono in un buon momento e stanno facendo nel complesso un buon campionato, arriveranno da noi molto preparati e con l’intenzione di scalare la classifica. Noi dovremo avere un atteggiamento molto tosto, fare una partita in cui costruiamo passo dopo passo”.

Note – Nessun infortunio.

Media – Il commento della gara sarà trasmesso in diretta sulla Web Radio 5.9. La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “Quello con Mantova è un match molto difficile per la qualità dell’avversario, ma al tempo stesso rappresenta un passaggio decisivo per noi in chiave playoff. Sarà importante avere un approccio aggressivo sin da subito, calandoci nella gara con grande determinazione e spirito di squadra. Mantova è una squadra molto solida, forte sotto canestro con giocatori di talento, qualità e grande esperienza. Per vincere servirà una grande prestazione”.

Tommaso Guariglia (giocatore) – “Innanzitutto vorrei complimentarmi con i miei compagni e lo staff per l’obiettivo salvezza ottenuto con una giornata di anticipo. A Mantova giochiamo per cercare di accedere direttamente ai playoff e questo sarebbe un grandissimo risultato per noi. Abbiamo preparato la partita in maniera meticolosa, essendo consapevoli della sua importanza. Andiamo lì concentrati e con la voglia di dimostrare di poterci stare tra le prime sei di questo campionato”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in streaming su LNP PASS. Collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.

WITHU BERGAMO – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaAgnelli, Bergamo

Quando: domenica 28 marzo, 18.00

Arbitri: Caforio, Gagno, Perocco

Andata: 89-90

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/39f2mFw

QUI BERGAMO

Stefano Masciadri (giocatore) – “Sarà un finale di stagione molto interessante, dove chiunque non farà sconti a nessuno, noi in primis. Vogliamo ancora dire la nostra in queste ultime partite, perché possiamo farlo. La vittoria di domenica scorsa contro la prima della classe ci deve dare entusiasmo e carica per affrontare queste ultime quattro partite. Trapani è la prima di queste, che ha dimostrato di poter essere un’ottima squadra, e la classifica parla per loro. Hanno giocatori navigati per la categoria come Renzi, Corbett e Palermo più tanti giovani con entusiasmo. Noi faremo la nostra partita per provare a ribaltare il risultato dell’andata e portarci i due punti a casa.”

Note – Rei Pullazi è l’ex della gara sul parquet, avendo vestito la casacca di Trapani nella stagione 2018/19. Mentre in panchina Marco Calvani ha allenato i granata nella stagione 2008/09.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social ufficiali (Facebook, Twitter, Instagram).

QUI TRAPANI

Fabrizio Canella (assistant coach) – “Finalmente abbiamo avuto una settimana intera per preparare al meglio il match di domenica. Spizzichini sta riprendendo ad allenarsi in gruppo e a Bergamo ci sarà. Loro sono un’ottima squadra che, sebbene sia ultima, se l’è sempre giocata alla pari con tutti. Per noi è un crocevia importante perché mancano solo tre partite alla fine e con un paio di vittorie potremmo raggiungere la post season. La squadra ne è consapevole e si sta preparando”.

LaMarshall Corbett (giocatore) – “Siamo una squadra forte, abbiamo avuto tante difficoltà durante l’anno ma sono certo che se rimaniamo concentrati potremo raggiungere i playoff. Quella di domenica sarà una partita decisiva, Bergamo è una buona squadra che all’andata ci ha messo in difficoltà: dovremo tenere alta la concentrazione”.

Note – Roster al completo. Rei Pullazi e coach Calvani sono due ex.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.

