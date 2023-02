SERIE B UFFICIALE – Faenza annuncia l’arrivo di Niccolò Castellino da JB Monferrato

Colpo di mercato last minute per i Blacks che hanno tesserato la guardia Nicolò Castellino, uno dei migliori giocatori d’Italia nati nel 2002. L’esterno piemontese arriva dalla serie A2 dove militava nella Novipiù Casale Monferrato, formazione con la quale ha giocato 15 partite con 11 minuti di media. Il suo debutto con la maglia faentina sarà domenica nel derby con l’Andrea Costa Imola.

Nato a Cuneo il 7 marzo 2002, Castellino inizia a giocare a pallacanestro nel Granda Basketball Cuneo mostrando subito le sue qualità, trascinando il club alla vittoria di tre campionati giovanili: Under 15 Eccellenza, Under 15 e Under 14 Elite. A soli 15 anni, nella stagione 2017/18, esordisce in C Silver con il Granda Basketball, mentre nel campionato successivo passa al Campus Piemonte in C Gold dove resta due stagioni. Nel 2019/20 il Basket Torino mette gli occhi su di lui e lo chiama in A2, dove raccoglie sei presenze. Nel 2020/21 si trasferisce all’Olimpo Basket Alba in serie B e nella scorsa stagione gioc con il Langhe Roero Basketball, società nata dall’unione tra Olimpo Alba e Basket Team Bra, disputando un’annata strepitosa chiudendo in doppia cifra 21 delle 30 gare disputate con 12.4 punti di media e percentuali da applausi. La squadra conquista i play off e Castellino viene premiato dalla LNP come ‘Miglior Under 21’ della serie B 2021/22. La sua stagione termina con la partecipazione all’Europeo Under 20 in Montenegro dove la nazionale arriva nona. La scorsa estate firma con Casale Monferrato in serie A2. Ora vuole essere protagonista nei Blacks Faenza.

“Ho scelto Faenza spinto dall’ambizione che ha questa società – afferma Castellino -. Voglio e devo aggiungere qualcosa ad un gruppo che è già molto forte e non vedo l’ora di scendere in campo. La serie A2 mi è servita per crescere e migliorare e ora cercherò di portare la mia esperienza ai Blacks per chiudere al meglio la stagione.

Sono un giocatore a cui piace correre ed entrare in ritmo ed inoltre mi impegno molto in difesa mettendomi al servizio dei compagni. Sarà stupendo debuttare in un derby sentito come quello con l’Andrea Costa Imola e darò il massimo per giocare una buona gara e per vincere”.

Molto soddisfatto è anche il General Manager Andrea Baccarini.

“È un innesto voluto e che non nasce oggi – spiega il dirigente -, perché Castellino lo abbiamo seguito già la scorsa estate e lo abbiamo sempre monitorato durante la stagione.

Eravamo stati vigili anche per il reparto lunghi ma visto che tutti rientreranno prima della fine della stagione abbiamo deciso di puntare su un giocatore di qualità, un under che allunga il roster e che non obbliga a nessun turnover. Sono molto contento perché ho visto il ragazzo motivato e credo che con il suo arrivo abbiamo rinforzato la squadra per coltivare ulteriori ambizioni per noi e per i nostri tifosi. Ora siamo pronti a giocare al meglio per un mese di marzo molto intenso dove saremo impegnati anche in Coppa Italia”.

Luca Del Favero