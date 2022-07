UFFICIALE – A Torino arriva Celis Taflaj

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare di essersi assicurata la prestazioni sportive dell’atleta Celis Taflaj, che entra quindi a far parte del roster gialloblu.

BIOGRAFIA – Ala piccola classe 1998 di 201 cm, Taflaj cresce cestisticamente nelle giovanili di Ulcinj in Montenegro, prima di spostarsi in Italia, a Pistoia. Esordisce tra i senior nella stagione 2015/2016, con la maglia di Bottegone, in Serie B. La chiamata in Serie A2 arriva la stagione successiva ed è quella della Viola Reggio Calabria, dove resterà fino al termine della stagione 2017/2018. Nella stagione 2018/2019 si accasa a Treviglio (3.4 punti per partita), ma a metà stagione si trasferisce a Cento (8.0 punti).

Nel 2020/2021 si trasferisce in Sicilia, all’Orlandina Basket dove, partendo in quintetto, segna 8.7 punti a partita. La scorsa stagione è sempre in Sicilia, ma con la maglia di Trapani, dove aumenta la sua produzione a 9.1 punti di media, con il 40% da tre punti.

Celis Taflaj: “Sono molto carico di iniziare questa stagione in una piazza come Torino! Il proposito é di dare il massimo e portare più in alto possibile Basket Torino. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione di coach Ciani e della squadra”.

Uff.Stampa Torino Basket