UFFICIALE – A Torino arriva Simone Pepe

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Simone Pepe, che farà parte del roster di coach Franco Ciani per la prossima stagione.

BIOGRAFIA – Guardia classe 1993 di 184 cm, inizia la sua carriera tra i senior con la Amatori Pescara, dove rimane dal 2010 al 2017, giocando tra Serie C e Serie B. Nel 2017 si trasferisce ad Agrigento con coach Franco Ciani, dove rimane fino al 2020 (l’ultima stagione segna 14.0 punti di media). Nella stagione 2020/2021 si trasferisce a Treviglio dove in trentacinque partite segna 12.3 punti di media. Lo scorso anno, si trasferisce nella Capitale per indossare la canotta dell’Eurobasket Roma, dove segna 16.9 punti di media con il 34% da tre punti. Nella stagione 2021/2022 è stato anche il miglior realizzatore italiano del Girone Rosso di Serie A2.

Simone Pepe: “Sono fiero ed orgoglioso di arrivare in una società importante come Torino con grandi ambizioni. In più ritrovo Franco Ciani e di questo sono felicissimo e onorato. Ho tanta voglia di iniziare e dare il mio contributo alla squadra per raggiungere i nostri obbiettivi! Forza Torino!”.

