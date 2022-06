UFFICIALE – Aaron Carver firma con la JB Monferrato

La Novipiù JB Monferrato è felice di annunciare l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Aaron Wesley Carver, il primo giocatore USA del nuovo roster rossoblu.

Classe 1996, nato a Elizabeth City in North Carolina, è un Centro di 201 centimetri. Dopo essersi diplomato alla South Kent High School, frequenta l’Old Dominion University dove partecipa al campionato NCAA. Terminato il percorso universitario è il momento dello sbarco in Europa dove firma con l’Hopsi Polzela, franchigia partecipante alla Prima Divisione Slovena dove disputa una stagione da protagonista chiudendo subito in doppia-doppia. I 13.4 punti e 11.5 rimbalzi di media muovono l’interesse del Novosybirsk che lo accoglie nella Superleague-1 russa dove nella prima parte della stagione 2021/2022 mantiene le stesse cifre continuando ad andare in doppia cifra per quanto riguarda punti e rimbalzi. Le ottime prestazioni di Carver attirano le attenzioni dello Zenit San Pietroburgo, che lo ingaggia nel mese di Marzo fino all’interruzione del campionato. Con i blubiancazzurri si laurea di fatto campione di Russia collezionando 5 gettoni di presenza.

Andrea Valentini – Coach Novipiù JB Monferrato: “Aaron è un giocatore molto complementare che si sposa alla perfezione con i nostri lunghi attualmente a contratto. Abbiamo fatto questa scelta per completare il pacchetto in modo ragionato. Quello che ci ha colpito da quando è arrivato in Europa sono i suoi numeri. Nei primi due anni da Senior, ha sempre giocato mantenendo la doppia-doppia. È un qualcosa non facile da trovare e denota la grande mentalità di questo giocatore. Se devo dire due caratteristiche principali? Carver fa della difesa e dell’atletismo la parte più importante della sua performance. Rispetto all’anno scorso saremo una squadra più dinamica. Aaron potrà essere il cardine intorno al quale far girare la difesa.”

Aaron Carver – Centro Novipiù JB Monferrato: “Sono molto contento ed entusiasta di unirmi a questo club per la stagione 2022/2023. Aver la possibilità di disputare un campionato in Italia è una bella sfida che mi sono posto e non vedo l’ora di cominciare a lavorare sul campo con i miei nuovi compagni. Cercheremo di fare il massimo per competere ad alto livello in questa stagione e sono convinto che il pubblico di Casale Monferrato risponderà presente ad ogni partita.”

Aaron Carver @aaronc_0 joins JB Monferrato @jbmonferrato in the Italian A2 @LNPSOCIAL 🇮🇹



This season the American center played in VTB League @VTBUL with Zenit Saint Petersburg @zenitbasket.



Good luck Aaron! 💪🏾#FollowYourDreamsWithUs pic.twitter.com/pNltksVEK1 — Tangram Sports (@TangramSports) June 27, 2022

Uff stampa JB Monferrato