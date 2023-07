UFFICIALE – Agustin Fabi è della Novipiù Monferrato Basket

Novipiù Monferrato Basket è lieta di annunciare l’accordo con Agustin Fabi per la stagione 2023/2024. Ala di 200 cm nato in Argentina, ma di formazione italiana, giocatore polivalente dotato di grande tecnica e carisma, profondo conoscitore della Serie A2.

Nasce a General Roca (Argentina) il 20 ottobre 1991, sbarca in Italia nel 2009 per approdare alla Benetton Treviso conquistando subito lo Scudetto Under 19 e debuttando in Serie A. La stagione successiva si trasferisce a Patti in Serie B, viene eletto Miglior Under 21 della stagione e chiude con 15 punti di media. Passa poi a Treviglio e alla Viola Reggio Calabria per continuare il suo percorso di formazione. Nel 2014 fa ritorno a Treviso per un biennio importante, raggiungendo i playoff in entrambe le occasioni. Conclusa l’esperienza veneta, Fabi torna per due stagioni a Reggio Calabria in A2, poi a Latina nel 18/19 risultando uno dei migliori realizzatori del campionato con 17.4 punti a partita, Udine nel 19/20 e Tortona nel 20/21 dove vince il Campionato di A2. Nelle ultime due stagioni le esperienze con i colori di Kleb Ferrara (9.3 punti di media) e Cestistica San Severo (11.3 punti di media). Le grandi doti realizzative dimostrate nel corso delle stagioni e le percentuali dalla distanza spesso superiori al 40% hanno fatto guadagnare a Fabi, come è giusto che sia per ogni giocatore argentino, il soprannome “Fuciliere delle Pampas”.

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: “Con l’arrivo di Agustin inseriamo in squadra un giocatore che porterà qualità, esperienza e leadership. Avrà sicuramente un ruolo chiave nel corso di questa stagione”.

Agustin Fabi – Ala Novipiù Monferrato Basket: “Casale è una piazza storica, una città che vive di pallacanestro, ho sempre avuto queste sensazioni quando negli anni sono venuto qui a giocare da avversario. Sono sicuro che anche quest’anno non sarà diverso e sono molto contento di poter far parte di questa realtà. Sicuramente ci aspetterà un campionato lungo, tosto, ma credo che la squadra sia stata costruita con un’idea ben precisa e sono certo che si creerà un bel mix tra i giocatori, che possa far divertire il pubblico e ottenere ottimi risultati”.

