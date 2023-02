UFFICIALE – AJ Pacher lascia Trieste e si accasa alla Vanoli Cremona

Pallacanestro Trieste comunica di aver raggiunto un accordo con AJ Pacher per la risoluzione consensuale del contratto.

La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso in questi mesi, la dedizione e la professionalità dimostrate sul campo e fuori.

“Salutiamo un ragazzo eccellente – il commento del General Manager Mario Ghiacci – un giocatore che si è speso completamente per la squadra. Sono certo che AJ farà la felicità di ogni Staff con il quale si troverà a lavorare”.

“AJ ha fatto parte dall’inizio del nostro progetto – le parole di coach Marco Legovich– è stato il primo acquisto americano dell’estate ed ha accettato immediatamente l’opportunità che gli abbiamo dato. Lo abbiamo voluto a Trieste per le sue caratteristiche tecniche e umane di alto profilo. Quella di oggi è una scelta complessa che abbiamo preso non solo per il bene della squadra ma anche per quello di AJ come uomo e giocatore. Mi sento solo di ringraziarlo, a nome di tutto lo Staff, per quello che è stato capace di darci dal punto di vista professionale e personale, mettendo sempre al primo posto il bene della squadra. In bocca al lupo per la tua prossima sfida AJ!”

A lui vanno i migliori auguri da parte di tutta la società per il prosieguo della carriera. (La Vanoli Cremona ha già annunciato il giocatore sui suoi canali social).

