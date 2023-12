UFFICIALE – Aka Fall torna in Monferrato dopo l’uscita da Latina

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver raggiunto un accordo con Abdel Kader Pierre Fall, centro di 202 cm, classe 1991 nativo di Dakar, ma con cittadinanza e formazione italiana.

“Aka” Fall si trasferisce presto in Italia, seguendo la famiglia per gli impegni diplomatici del padre a Roma. Cresce nel prestigioso vivaio della Stella Azzurra, club con cui nella stagione 2009-10 esordisce in Serie B. Dopo tre stagioni si trasferisce a Trieste in LegaDue, prima di passare alla Junior Casale, sempre in A2, dove rimane per 3 stagioni, proseguendo il suo percorso di crescita. La stagione 2016/17 esordisce nella massima serie nazionale con la maglia dell’Auxilium Torino, e termina la stagione con Udine in A2. La stagione 2017/18 gioca in Serie A con la canotta di Brescia, torna nuovamente e stabilmente in A2 con i colori di Eurobasket Roma nel 2018/19, di Scafati Basket nel 2019/20 e Capo d’Orlando con cui inizia la stagione 2020/21 prima di passare a Latina. Rimane con la Benacquista per tre stagione e ne diventa capitano. Fisicità, atletismo e carisma sono le caratteristiche principali di un giocatore conosciuto e rispettato da tutto il panorama cestistico nazionale e ricordato sempre con affetto nei numerosi incontri negli anni con le squadre di Casale Monferrato, sua città adottiva.

Bentornato a Casale Aka!

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: “La Società ha deciso di intervenire sul mercato rinforzando la squadra con un giocatore esperto come Aka in vista di questa seconda metà di stagione. Ringrazio la nostra proprietà e i soci per averci permesso di chiudere l’operazione in tempi così ristretti.”

Aka Fall – Centro Novipiù Monferrato Basket: “Sono molto contento di ritornare a casa, di riabbracciare il pubblico di Casale, il mio pubblico, la mia gente e di poter rigiocare con Capitan Martinoni con cui ho condiviso tanti bei momenti. Per questo ringrazio molto la Società per avermi scelto. Sono davvero entusiasta e carico per dare il mio contributo alla squadra per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di cominciare, sono carico a mille.”

Uff stampa Monferrato Basket