UFFICIALE – Alberto Chiumenti rimane alla Stella Azzurra

Alberto Chiumenti farà ancora parte del roster della prima squadra per la stagione 2022/2023.

Il centro classe 1987, dopo l’arrivo in corsa a marzo ’22, sarà nella Capitale per un’altra stagione, fornendo alla Stella Azzurra sia il suo contributo nel pitturato sia la grande esperienza da dispensare ai compagni più giovani nel campionato di Serie A2.

Queste le parole di Chiumenti dopo la notizia:

“Sono contentissimo di rimanere a Roma e ringrazio la società per avermi confermato. Mi sento molto responsabile per il finale della passata annata, quindi per me la possibilità di rimanere qui in Serie A2 è un’ulteriore motivazione per dare il 100%. La società sta costruendo una bella squadra, sono sicuro che si potrà lavorare forte: non vedo l’ora di cominciare!“

Uff.Stampa Stella Azzurra