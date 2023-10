UFFICIALE – Alessandro Amici rinforza Vigevano

Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 comunica di avere messo sotto contratto fino al termine della stagione in corso Alessandro Amici. Nata a Pesaro il 10 luglio 1991, l’ala marchigiana (201 centimetri) è cresciuta cestisticamente nel settore giovanile di Pesaro, vanta un passato in serie A nella stagione 2012/13 tra le fila della squadra della sua città natale, e sempre in serie A2 ha giocato a Mantova, Bologna (sponda Fortitudo), EBK Roma, Udine, Trapani, Rieti, Chieti, Ferrara e Cremona, dove ha chiuso la passata stagione. Nel dicembre 2012 ha collezionato una presenza con la Nazionale, disputando l’All Star Game contro la selezione dei migliori giocatori stranieri della Serie A. Amici era aggregato per gli allenamenti della squadra già da una decina di giorni ed esordirà sin dal prossimo incontro di campionato previsto a Cremona lunedì 23 ottobre contro Juvi.

“Il general manager Marino Spaccasassi è stato eccezionale nell’arrivare alla firma di un giocatore di assoluto valore – spiega il Presidente Sebastian Perini -, che crediamo aumenti la nostra competitività. Alessandro ha dimostrato subito di adattarsi in allenamento al nostro contesto ed è un piacere accoglierlo nella famiglia gialloblù”.

“La società ha fatto il possibile per dare un aiuto concreto alla squadra che in questo momento vive di rotazioni ridotte a causa di un paio di infortuni, siamo convinti di avere messo a segno un ottimo colpo”, aggiunge il gm Spaccasassi.



Ufficio stampa Vigevano 1955