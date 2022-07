UFFICIALE – Alessandro Amici torna a Ferrara

Colpo di mercato del Kleb Basket che ha firmato Alessandro Amici per la stagione sportiva 2022/2023. Guardia/ala, classe 1991, 200 centimetri per 95 chilogrammi, Amici è reduce dall’annata a Chieti, dove ha chiuso la regular season con oltre 9 punti, 5 rimbalzi e poco meno di 4 assist a gara, in oltre 30’ di media. Nelle tre gare della fase ad orologio, Amici ha prodotto 16 punti, oltre 4 rimbalzi e 7 assist a partita. Senigallia, Imola, Firenze, Ferrara (2013/2014 e 2014/2015), Mantova, Fortitudo Bologna, Eurobasket Roma, Udine, Trapani, Rieti e Chieti sono le tappe della carriera di Amici che torna all’ombra del Castello Estense con l’obiettivo di essere uno dei leader della squadra.

“Sono veramente contento di ritornare a Ferrara – ha dichiarato il giocatore -. Al termine di questa stagione, non certo una delle più facili, mi ero detto che volevo tornare in una piazza dove avevo già giocato. Ferrara è un top team, allenata da un bravissimo allenatore come Spiro Leka, che conosco da quando ero ragazzo, che mi ha allenato alla Vuelle Pesaro. Sono sicuro che è la persona giusta per farmi fare quel passo in più che da tempo voglio fare. È arrivato il momento di dimostrare che sono cambiato in positivo”.

