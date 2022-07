UFFICIALE – Alessandro Grande confermato ad Agrigento

Ecco la nostra prima conferma per la Stagione 2022/2023! Alessandro Grande rimane alla Fortitudo Agrigento!



Ecco le sue parole: “Sono molto contento di continuare il mio percorso nella famiglia fortitudo. Abbiamo fatto tanto per ottenere questo risultato e sia personalmente che come squadra daremo tutto per ottenere il massimo. Spero si continui sull’entusiamo creato a palazzo nel finale di stagione perché sarà fondamentale per affrontare la stagione e soprattutto i momenti di difficoltà. Ora ci sono un po’ di meritate vacanze ma sono già carico per questa nuova avventura. Amunì! Ci vediamo presto.

Uff.Stampa Fortitudo Agrigento