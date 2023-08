UFFICIALE – Altri due rinnovi per Latina, confermati Viglianisi e Moretti

Samuele Moretti prolunga la permanenza iniziata la scorsa stagione indossando anche per il prossimo campionato 2023/24 la canotta della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. La grinta e la determinazione di Samuele sono emerse già nella precedente annata, è cresciuto e migliorato con il passare del tempo e questa nuova avventura nella seconda serie nazionale lo troverà pronto a dare il massimo.

«Sono molto contento di rimanere e di continuare a giocare qui a Latina. Nonostante l’anno scorso non siamo stati in grado di raggiungere tutti i nostri obiettivi, sono molto fiducioso per il progetto previsto per la prossima stagione. Sicuramente la mia scelta è stata influenzata anche dalla nomina del nuovo primo allenatore Coach Giuseppe Di Manno, che ha riposto in me molta fiducia».



Kenneth Viglianisi continua il percorso iniziato nel novembre dello scorso anno con i colori della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e resterà in nerazzurro anche per la stagione 2023/24. Kenny è un altro elemento importante nello scacchiere guidato da Coach Di Manno, che seppur consapevole delle difficoltà che il campionato riserverà, è pronto, insieme ai suoi compagni, a mettercela tutta per lavorare con impegno e sognare obiettivi ambiziosi.

«Ringrazio tutta la società a partire dal Presidente, il General Manager, il Direttore Sportivo per avermi dato la possibilità di giocare con Latina Basket anche per la prossima stagione. Ringrazio tutto lo staff tecnico e lo staff medico sanitario, sia per quanto hanno fatto per me nella passata stagione, sia perché non vedo l’ora di ricominciare a giocare. Un ringraziamento particolare vorrei farlo a Tommaso Cifra, perché anche lui si è sempre impegnato tantissimo per la squadra. Sono certo che nella prossima stagione ci sarà da divertirsi perché a una buona parte del gruppo dello scorso anno, si uniscono i nuovi innesti e penso ci siano delle basi solide per fare un buon campionato. L’importante sarà iniziare subito a lavorare a testa bassa, ma anche continuare a sognare».

UFF.STAMPA LATINA BASKET