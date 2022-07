UFFICIALE – Alvise Sarto lascia Casale e torna a Treviso

La Novipiù JB Monferrato comunica che l’atleta Alvise Sarto ha esercitato l’opzione di uscita dal contratto in essere che era prevista nel caso in cui la Società Universo Basket Treviso avesse deciso di reintegrarlo nel proprio roster. Ad Alvise vanno i ringraziamenti di tutto il Sodalizio rossoblu per l’impegno profuso durante il campionato da poco concluso con la certezza che il passaggio nella categoria superiore sia lo step corretto per la crescita di un giocatore così importante.

Federico Vignola – Direttore Sportivo JB Monferrato: “A tutti i tifosi della JBM resterà il ricordo di un ragazzo talentuoso, sempre positivo e determinato. Diamo un abbraccio ad Alvise facendogli i migliori auguri affinché possa ottenere tutte le soddisfazioni che desidera nel prosieguo della sua carriera”.