UFFICIALE – Amici firma con la Juvi Cremona

La società Ju-Vi Ferraroni Cremona è felice di annunciare la firma con l’atleta Alessandro Amici fino al termine della stagione.

«Arrivo a Cremona in un momento delicato della stagione, ovviamente un arrivo un po’ a sorpresa perché fino a ieri ero un giocatore del Kleb Ferrara e non mi sarei aspettato un epilogo del genere, sono comunque contento di poter fare parte di una realtà come quella della Juvi, sono pronto a portare esperienza ed energia ad servizio di coach e compagni!»

UFF.STAMPA JUVI CREMONA