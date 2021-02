UFFICIALE – Andre Jones lascia San Severo e firma con Bergamo

La Withu Bergamo comunica con soddisfazione di aver chiuso l’accordo con la guardia statunitense Andre Anthony Jones. L’atleta classe 1990, originario della Virginia, arriva a Bergamo proveniente dalla Cestistica San Severo, formazione con la quale ha iniziato la stagione 202/2021 nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West. Jones garantisce un sicuro contributo di esperienza alla squadra giallonera, reduce da quattro vittorie nelle ultime sei gare di campionato.

Guardia dotata di un buon tiro da tre punti, giocatore la cui pericolosità permette di liberare i compagni, Jones vanta svariate esperienze nei campionati europei: uscito dalla Winthrop University, Jones esordisce a livello senior in Finlandia con il BC Nokia, dove raggiunge la finale per il titolo nella stagione 203/2014. Nella stagione successiva è campione d’Inghilterra con i Newcastle Eagle, e nel 2015/2016 di divide tra la Georgia – con la maglia del BC Vita Tblisi – e Messico con l’Abejas. Rientra in Europa con gli slovacchi del Prievidza, dove vince il titolo ed è nominato MVP del campionato; si mette in luce anche in FIBA Europe Cup, dove viaggia a 14.1 punti e 4 assist di media a gara. Arriva poi la chiamata di Torino nell’estate del 2017: sotto la Mole, Jones vince la Coppa Italia, e chiude la stagione con il 54% da due ed il 48% da tre punti. Nel 2018/2019 è ancora in Italia: inizia la stagione a Jesi (18.6 punti di media), e a metà campionato passa all’Eurobasket Roma, facendo registrare 19.5 punti di media con il 45% dall’arco. Nella passata annata Jones è protagonista con gli ungheresi del Szolnoki Olaj, nelle cui fila viaggia a 20 punti di media.

Il commento di coach Marco Calvani: “Jones non ha bisogno di presentazioni, sia per le sue caratteristiche tecniche che per il background, in Italia ed in Europa. Rientra in ciò che noi cercavamo come qualità nella pedina di giocatore straniero. Ringrazio la società per l’impegno profuso.”

Il commento del Presidente Vincenzo Galluzzo: “Sapevamo che la squadra avesse bisogno di un rinforzo. Ora stiamo girando nel verso giusto, il lavoro tecnico svolto da inizio stagione sta iniziando a dare i frutti attesi. Siamo un gruppo nuovo, giovane, anche se con tasselli di esperienza, ci mancava solidità in un reparto importante. La scelta di Andre Jones è stata mirata e attentamente valutata, ci auguriamo che sia la pedina giusta per noi.”

Ufficio Stampa Withu Bergamo