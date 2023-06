UFFICIALE – Andrea Gracis è il nuovo Direttore sportivo dell’Apu Old Wild West Udine

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio di Andrea Gracis quale nuovo Direttore Sportivo della Prima squadra.

Nato a Treviso (TV) il 4 gennaio 1960, Gracis approda all’Apu dopo un’esperienza di 9 anni nel ruolo di Direttore Sportivo proprio nella squadra della sua città natale. Con Treviso Basket, il nuovo dirigente bianconero ha conquistato la Coppa Italia LNP e la promozione in Serie A1 nella stagione 2018-19, aggiudicandosi anche il premio di dirigente dell’anno. Da segnalare anche la storica qualificazione alla Champions League con la formazione veneta.

Queste le prime parole del nuovo Direttore Sportivo bianconero: “Sono molto felice e orgoglioso di poter iniziare una nuova sfida professionale qui a Udine. Sono due i sentimenti che prevalgono in me in questo momento: senso di gratitudine per essere stato cercato e voluto, e senso di responsabilità per il ruolo che mi è stato affidato. Condividendo scelte e idee metterò a disposizione della Società esperienza ed entusiasmo per riuscire a raggiungere gli obiettivi che saranno prefissati”.

Gracis vanta un’eccellente carriera da giocatore, iniziata nel 1979 con la Liberti Treviso. Dopo aver vestito per tre stagioni la maglia della Reyer Venezia, Gracis si trasferisce a Pesaro nel 1983, rimanendo nelle marche per 11 anni. Con la Scavolini conquista due scudetti e due Coppe Italia.

Il ritorno a Treviso nel 1994 corona ulteriormente di successi la sua carriera: vince il terzo scudetto personale (1997), insieme ad un’altra Coppa Italia, una Supercoppa e la Coppa Europa nel 1995. Chiude la carriera giocando un ultimo anno (1998-99) a Mestre, in Serie B.

In serie A ha segnato 5.015 punti in 655 gare. Con la maglia della Nazionale Italiana ha conquistato una medaglia d’argento agli Europei del 1991.

Terminata la carriera da giocatore, Gracis ha rivestito diversi ruoli, tra i quali quello di scout europeo per i Sacramento Kings dal 2006 al 2013.

Benvenuto a Udine Andrea!

UFF. STAMPA APU UDINE