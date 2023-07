UFFICIALE – Andrea La Torre al Nardò Basket per il terzo anno consecutivo

Nardò Basket è lieta di annunciare la riconferma di Andrea La Torre, ala classe 1997, 204cm per 91kg. Per il nativo di Viterbo si tratta della terza stagione in maglia granata: tre sue tre in relazione alle partecipazioni di Nardò nel campionato di Serie A2.

Dopo una prima stagione da 5 punti, 3 rimbalzi e 1 assist in 23 minuti d’impiego in media a partita, La Torre, nel corso dell’annata 2022/2023 ha cambiato marcia, arrivando a realizzare 15 punti di media a partita, conditi da 8 rimbalzi in 35 minuti per allacciata di scarpe.

Leader silenzioso dallo spiccato spirito di sacrificio, La Torre si è sempre contraddistinto per l’intensità in fase difensiva, in cui è capace di marcare tutte e cinque le posizioni, nonché per un tiro da tre punti mortifero, migliorato esponenzialmente nel corso della sua avventura granata.

“Sono contentissimo di proseguire la mia esperienza a Nardò – afferma La Torre – dove sono sempre stato bene. Essere cercato nuovamente, per il terzo anno consecutivo, mi lusinga e testimonia la fiducia della società e del coach, che non posso fare altro che ringraziare. L’obiettivo, mio e della società, è quello di fare sempre meglio: ci siamo riusciti lo scorso anno, disputando una stagione migliore della precedente e ci proveremo ulteriormente in quest’annata. Non vedo l’ora di tornare a Nardò e vivere nuove sfide con la maglia granata”.

Uff stampa Nardò Basket