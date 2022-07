UFFICIALE – Apu Old Wild West Udine e Vittorio Nobile ancora insieme

By

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare che Vittorio Nobile, guardia friulana classe 1995, vestirà la casacca bianconera anche nella stagione 2022-2023.

Per Nobile si tratterà del settimo anno in Friuli, dal 2015 al 2018 e dal 2019 al 2022, dopo una stagione nella quale ha collezionato 3.5 punti, 1 rimbalzo e 1 assist di media, tirando con il 36% da tre in 42 presenze tra regular season, Supercoppa, Coppa Italia e Playoff. Vittorio è il giocatore che detiene il record di presenze nella storia dell’Apu con 176.

Uff.Stampa APU Udine