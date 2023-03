UFFICIALE – Apu Udine ingaggia Gianmarco Bertetti

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio di Gianmarco Bertetti per la stagione 2022-2023.

Nato il 21 novembre 2001 a Biella, il playmaker di 177 centimetri (per 72 chilogrammi) è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Pallacanestro Biella, dove arriva a giocare in prima squadra nella stagione 2018-2019. I suoi numeri migliorano anno dopo anno nelle 4 stagioni trascorse in Piemonte: Gianmarco termine la regular season 2021-22 con oltre 9 punti e 2,5 assist a gara, in 21’ minuti di media. Nella stagione 2022-2023 si accasa a Ferrara sempre in quota under, dove registra oltre 6 punti, 3.8 assist e 2 rimbalzi di media in 23 partite. Il giocatore è già in viaggio direzione Udine e sarà a disposizione di coach Finetti per la partita di domani.

Benvenuto Gianmarco!

Uff stampa Apu Udine