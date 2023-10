UFFICIALE – Aristide Landi colpo last minute dell’Urania Milano

Nuovo colpo della Wegreenit Milano che si assicura le prestazioni di Aristide Landi. Lungo di grande esperienza, con mano educatissima, Landi andrà a potenziare la copertura in vernice dei Wildcats. Proprio il centro lucano vuole subito dare il suo contributo di entusiasmo e solidità ad Urania: “Sono molto felice per questa nuova avventura, sono carico e con tanta voglia di fare bene in maglia Wildcats, non vedo l’ora di iniziare. Ho trovato un gruppo solido e ben affiatato che mi ha dato immediatamente sensazioni molto positive, spero di poter dare presto il mio contributo alla squadra”.

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO