UFFICIALE – Arriva Jarvis Williams, il secondo USA della Trapani Shark

La Trapani Shark comunica di aver raggiunto un accordo con Jarvis Williams, centro americano di 203 cm e 98 kg, nativo dello Stato della Georgia (USA).

Daniele Parente, coach della Trapani Shark, ha così commentato: “Jarvis si sposa benissimo con le caratteristiche tecniche della squadra che abbiamo allestito. E’ un leader, è esperto, conosce il campionato italiano ed ha anche maturato importanti esperienze europee. Dovrà essere un esempio ed un riferimento per tutti. Le sue doti fisiche ed atletiche e la sua propensione alla difesa saranno un valore assoluto per la squadra. Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di vederlo a lavoro nel corso della stagione: siamo sicuri che la sua presenza sarà un grande vantaggio per gli Sharks”.

LA SCHEDA

Jarvis Williams, giocatore molto apprezzato a livello internazionale, è un atleta versatile e fisicamente imponente ed ha già dimostrato la sua abilità su vari campi in giro per l’Europa. Nato nel 1993, Williams ha giocato negli ultimi 2 anni per Rytas Vilnius della “Lithuanian Basketball League”.

Nell’ultima stagione, fra Campionato e Champions League ha fatto registrare le seguenti cifre: 7.7 punti e 4.6 rimbalzi. Jarvis ha già vissuto un’esperienza italiana, nel 2020/21 in Serie A con la maglia della Vanoli Cremona con cui ha collezionato 27 presenze realizzando una media di 12.4 punti e 8.3 rimbalzi.

La sua altezza di 2.03 metri gli permette di dominare sia come ala grande che come centro, offrendo una presenza dominante sotto il canestro. Williams è noto per la sua difesa aggressiva, la sua propensione a rimbalzo e la sua agilità.

A Jarvis Williams va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

UFF. STAMPA TRAPANI SHARK