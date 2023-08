UFFICIALE – Benacquista Latina, Felix Amo nuovo giocatore nerazzurro

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con l’atleta Felix Amo, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2023/24.

Amo, guardia, classe 2004 per 190 cm di altezza e 80 kg di peso, è un promettente giovane atleta proveniente dalla Pallacanestro Gardonese, dove ha giocato fin dai tempi del minibasket fino ad arrivare a essere aggregato alla prima squadra nella stagione 2019/20. Nel corso della scorsa annata ha giocato sempre a Gardone in doppio tesseramento con la squadra militante in Serie C Gold e nel campionato di Promozione.

Felix arriverà a Latina per mandare in scena la sua prima stagione lontano da casa facendo un doppio salto di categoria, che gli permetterà di maturare, crescere e acquisire competenza lavorando al fianco di giocatori esperti: «È la mia prima esperienza lontano da casa e sono convinto che l’opportunità che la società di Latina mi ha offerto sia davvero molto importante per me e per il mio percorso di crescita – conferma Amo – . Ringrazio anche Coach Cavazzana, con cui mi sono allenato sui fondamentali durante questi mesi estivi, che mi ha parlato del progetto di Latina e della proposta che la società ha voluto offrirmi. Non conosco i miei nuovi compagni di squadra, ma sono certo che non avrò difficoltà a integrarmi. Sono certo che sarà un’esperienza bellissima e non vedo l’ora di incontrare tutti».

Da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina, a Felix un caloroso benvenuto in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket e un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura con la maglia nerazzurra.

UFF. STAMPA LATINA BASKET