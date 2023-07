UFFICIALE – Blitz Juvi Cremona, firmato Cosimo Costi

By

La Ju-Vi Ferraroni Cremona comunica di aver raggiunto, per la prossima stagione sportiva, l’accordo con il giocatore Cosimo Costi. Ala-centro di 203 centimetri di altezza, classe 2000 (è nato a Firenze il 4 dicembre), nell’ultima stagione ha giocato nella Moncada Energy Agrigento, facendo registrare una media stagionale di 9 punti e 3,2 rimbalzi a partita. Pur ancora giovane, Costi ha già militato in diverse società tra serie B e A2: All Foods Firenze (2016-17), Soundeff Siena (A2, 2017-18), Roma (2018-19), Bergamo (A2, 2019-20), e nelle ultime stagioni ad Agrigento dove ha conquistato la promozione dalla B alla serie A2.

L’allenatore oroamaranto Luca Bechi illustra le caratteristiche del nuovo giocatore juvino: “Cosimo è uno dei prospetti più interessanti di questo campionato, si è messo in mostra ad Agrigento nelle ultime due stagioni facendo molto bene, guadagnando il rispetto e la considerazione del basket italiano. Abbiamo deciso di investire su questo ragazzo dalle grandi potenzialità, un giocatore atletico, versatile, capace di difendere e di attaccare in modo deciso. Un giocatore che porterà entusiasmo, dinamismo ed energia alla nostra squadra, e che ha sposato con grande tempestività, buona volontà e desiderio il nostro progetto”.

“Sono molto felice e orgoglioso – è la prima dichiarazione di Cosimo Costi – di essere stato scelto tra i protagonisti di un progetto ambizioso di una società storica come la Ju-Vi Ferraroni Cremona. Sono impaziente di conoscere la città, i miei nuovi compagni, staff e tifosi che spero di vedere numerosi al palazzetto. Coach Bechi mi ha illustrato il progetto, è un allenatore che pretende tanto dai suoi giocatori ma so che con lui potrò fare un ulteriore salto di qualità. Non vedo l’ora di iniziare. A Presto!!!”.

Ufficio stampa Ju-Vi Ferraroni Cremona