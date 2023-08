UFFICIALE – Blitz Latina, Frank Gaines chiude il roster

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con l’atleta statunitense Frank Gaines, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2023/24.

Gaines, guardia, classe 1990 per 191 cm di altezza e 88 kg di peso, è un innesto di grandissima importanza per il club nerazzurro. La carriera del giocatore americano non ha bisogno di presentazioni, vanta esperienze di alto livello non soltanto in Italia, dove tra le altre squadre di Serie A ha vestito anche le maglie di Trieste, Cantù e Virtus Bologna mettendo a referto circa 1200 punti (è stato il miglior realizzatore nella stagione 2018/19).

Il suo bagaglio tecnico è di altissima caratura e sarà fonte di ispirazione per tutta la squadra, alla quale potrà dare un contributo fondamentale non soltanto in termini di gioco, ma anche di crescita, in particolare per i compagni più giovani: «Ringrazio il GM Mariano Bruni e la Società che quando si è presentata l’opportunità di reclutare Frank sono stati pronti a non farsi sfuggire l’occasione e si sono assicurate le prestazioni di un giocatore molto importante per la nostra categoria – dichiara il capo allenatore della Benacquista, coach Di Manno – Gaines non ha certo bisogno di presentazioni, ha già vestito i colori di alcune tra le più importanti squadre della pallacanestro italiana, ha grandi doti realizzative e potrà aiutare nel migliore dei modi la squadra a raggiungere i propri obiettivi».

Frank Gaines ritrova a Latina l’amico Sasà Parrillo con cui ha giocato a Cantù nella stagione 2018/19 ed è a lui che dedica le prime parole: «Amo l’Italia come Paese e la considero come una seconda casa e ho scelto di venire a Latina perché c’è uno dei miei italiani preferiti di tutti i tempi: Sasà Parrillo e anche perché sarà per me l’occasione per dimostrare di essere lo stesso giocatore, se non migliore. Sarà l’opportunità per riscrivere la narrativa che qualcuno ha provato a diffondere nelle ultime stagioni».

Da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina, a Frank un caloroso benvenuto in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket e un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura con la maglia nerazzurra.

UFF.STAMPA LATINA BASKET