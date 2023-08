UFFICIALE – Blu Basket Treviglio, ecco Terrell Harris

La Blu Basket 1971 comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Terrell Harris, guardia di 191 centimetri, nato il 25 agosto 1993 a Indiantown (Florida, USA). Harris è una guardia realizzatrice, con ottime capacità di agire anche come playmaker. Atleta carismatico, leader autentico, è il classico trascinatore della squadra in campo e fuori, in allenamento e nei momenti chiave del match. Grazie alle sue doti atletiche, è in grado di attaccare il ferro, così come di colpire dalla media distanza: viaggia con ottime percentuali dal campo grazie alla sua abilità nella lettura del gioco, nella selezione del tiro e nella scelta di assistere i compagni, alle quali abbina aggressività e buona tecnica difensiva. Dotato di notevole intelligenza, è un giocatore molto disponibile al lavoro di gruppo.

“Harris è al culmine di una crescita maturata in diversi campionati europei e proviene da una prima lega selettiva quale è la BSL turca – afferma il d.s. Luca Infante -: è il giocatore che cercavamo per completare il roster con il quale affrontare in maniera ambiziosa la stagione 2023/2024. Ringraziamo la proprietà per aver consentito l’ingaggio di un atleta dotato di personalità e leadership che, all’interno del nostro progetto di squadra, potrà migliorare ulteriormente le proprie prestazioni e alzare notevolmente il livello del collettivo. Siamo orgogliosi di aver inserito questo valore aggiunto e nel contempo siamo felici di poterlo presentare ai nostri tifosi”.

La carriera • Terrel Dexter Deshawn Harris gioca i suoi 107 incontri di carriera universitaria tra Mars Hill e Georgia College (dove nel 2016 viene eletto miglior giocatore di conference PBC) chiudendo con 19,8 punti di media. Alla prima esperienza europea a Iserlholn, in ProB tedesca, tocca i 20,0 punti a match. Nel 2017 si trasferisce a Svendborg (Danimarca) dove firma l’annata con 17,0 punti e il 43% nel tiro da tre. Torna in Germania dove è assoluto protagonista in ProA: nel 2018/19 a Rostock partecipa ai playoff (33 gare a 13,6 punti in 32′), nel 2019/20 a Chemnitz conquista la promozione (27 gare a 14,1 in 26′). Si ferma in Sassonia anche per disputare la Bundesliga: i 28′ di media con 11,4 punti (48% da tre e 91% ai liberi) gli valgono la chiamata del Crailsheim con cui, nella stagione 2021/22, disputa ancora il principale campionato tedesco (12,9 punti, 2,9 rimbalzi e 3,0 assist) e la EuropeCup (12,2 punti), oltre a giungere in finale di coppa. Nell’annata seguente difende i colori del Büyükçekmece Istambul, in Turchia, dove chiude 27 presenze con 28′ di media sul parquet, 10,0 punti (54% da due, 33% da tre, 71% ai liberi), 3,3 rimbalzi, 2,4 assist e 10,4 di valutazione.

Nella stagione 2023/24 Harris indosserà il biancoblù della Gruppo Mascio Blu Basket, facendo il suo debutto nel campionato italiano.

Nota • In sette stagioni nelle tre diverse nazioni europee (Germania, Danimarca e Turchia) nelle quali ha giocato, Harris ha collezionato 182 presenze con 13,4 punti a partita, 3,6 rimbalzi e 3,3 assist, tirando con il 57% da due, il 37% da tre e il 73% ai liberi, con una valutazione media di 12,9.

UFF. STAMPA BLU BASKET TREVIGLIO 1971