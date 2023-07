UFFICIALE – C.J. Kelly è il primo americano della Novipiù Monferrato Basket

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta statunitense Christopher James Kelly, guardia di 196 cm nato il 14 aprile 1998 a Long Island City, New York.

Dopo aver frequentato il Queens High School of Teaching, C.J. Kelly entra a far parte della Norfolk State University nella stagione 18/19 collezionando 31 presenze e 4.5 punti di media al primo anno, giocando 12.3 minuti a partita. Dopo la stagione di stop forzato a causa della pandemia passa alla Albany Great Danes chiudendo la stagione con 14.3 punti di media, 48% da due e 41.5% da tre. Nel 21/22 difende i colori universitari dei Massachusetts Minuteman confermandosi in doppia cifra con 10.1 punti e 4.1 rimbalzi di media. Ha disputato l’ultima stagione da senior in NCAA giocando per UCF Knights, dove in 34 presenze totali ha prodotto 13.3 punti, con il 38.7% da tre, 3.6 rimbalzi e 2.8 assist di media.

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: “Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Christopher James Kelly! C.J. è una combo-guard, che ci porterà atletismo, imprevedibilità e aggressività in difesa. È alla sua prima stagione europea, ma siamo sicuri che con noi potrà diventare un giocatore di livello assoluto. Sin dai primi contatti ha mostrato una grande determinazione, incarna le caratteristiche che la nostra squadra vuole mettere in campo la prossima stagione”.

UFF.STAMPA JB MONFERRATO