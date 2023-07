UFFICIALE – Cantù annuncia il ritorno di Nwohuocha

Un altro gradito ritorno in casa Pallacanestro Cantù. L’Acqua S.Bernardo ha infatti ingaggiato per la prossima stagione il lungo Curtis Nwohuocha.

Nato a Cantù il 16 gennaio del 1997 e cresciuto nel settore giovanile biancoblù, Curtis è stato protagonista, insieme a Luca Cesana, della vittoria dello scudetto Under 20 al Pianella nel maggio del 2016.

“Con la firma di Curtis – commenta il Direttore Sportivo della Pallacanestro Cantù, Fabrizio Frates – completiamo il pacchetto lunghi. Il suo compito sarà di alzare il livello di intensità del lavoro quotidiano mettendo energia, atletismo ed entusiasmo in ogni situazione. Siamo inoltre particolarmente felici di recuperare un nostro ragazzo la cui carriera sembrava interrotta da un infortunio e che da oggi può tornare ad essere un giocatore professionista. Siamo molto fiduciosi che potrà portare il valore aggiunto di un profondo senso di appartenenza”.

“Con Curtis Nwohuocha – aggiunge il General Manager dell’Acqua S.Bernardo Cantù, Alessandro Santoro – inseriamo il quarto giocatore nel reparto dei lunghi, ma restiamo ancora presenti e vigili sul mercato. I giochi sono più o meno fatti nel settore degli italiani, ci sono però scelte legate alle imminenti competizioni internazionali che potrebbero far emergere ulteriori opportunità. Faremo il punto dopo la metà di agosto partendo dalla certezza che la squadra che abbiamo allestito fino ad oggi sia competitiva. Qualsiasi opportunità successiva deve poter rappresentare il punto esclamativo su ciò che abbiamo già costruito, ma non ci sottrarremo se dovesse manifestarsi l’eventualità”.

“Sono ovviamente molto felice – commenta Curtis Nwohuocha – di poter tornare a casa. Ho la grande opportunità di rientrare dopo l’infortunio e farlo con la maglia della mia squadra del cuore assume ovviamente un valore particolare. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e per questo sto cercando di prepararmi al meglio durante questo periodo estivo”.

LA CARRIERA

Cresciuto nel Progetto Giovani Cantù, Nwohuocha ha debuttato in Serie A ed in Eurocup nella stagione 2013-2014, aggregandosi in prima squadra per le successive due stagioni.

Nell’annata 2015/2016 il lungo si è trasferito in prestito alla Blu Basket Treviglio, totalizzando 3.3 punti e 2.7 rimbalzi di media nelle 35 gare disputate. Nell’estate del 2016 il centro è passato alla Scaligera Verona, prima di venire ingaggiato, nel 2018/2019, dalla Pallacanestro Trapani dove è rimasto per ben tra campionati facendo registrare, nel 2019/2020, 5,7 punti e 6,2 rimbalzi di media a match.

Nella stagione successiva Nwohuocha stava confermando sostanzialmente le proprie cifre, prima di incorrere in un grave infortunio al ginocchio sinistro.

Dopo essere rientrato in campo per un breve periodo in Serie B, al College Borgomanero, il lungo si è fermato per una nuova operazione al ginocchio da cui si è perfettamente ristabilito.

Nwohuocha ha vestito anche la maglia azzurra nelle competizioni giovanili, prendendo parte nel 2014 ai campionati Mondiali Under 17 a Dubai, ai campionati Europei Under 18 in Turchia (sempre nel 2014), e ai Campionati Europei Under 18 in Grecia nel 2015.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’