UFFICIALE – Cantù ingaggia Edoardo Del Cadia

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver raggiunto un accordo per il tesseramento dell’atleta Edoardo Del Cadia.

Centro di 202 centimetri, Del Cadia è nato a Fabriano (AN) il 10 marzo 1999. Il giocatore si aggregherà prossimamente alla squadra, in attesa di completare il recupero da un infortunio riportato nelle scorse settimane.

“Quello di Del Cadia è un inserimento in prospettiva futura. Perché pur trattandosi di un giocatore di passaporto e formazione italiana, arriva da un’esperienza diversa da quello che è il nostro basket e dovremo vedere, non appena inizierà ad allenarsi con il gruppo, come si inserirà in questo nuovo contesto. – commenta il Direttore Sportivo Fabrizio Frates – Si tratta di un ragazzo con delle qualità che sono interessanti e che potrebbero rivelarsi utili per noi. È un giocatore d’area, di grande energia e con tanta voglia di fare”.

LA CARRIERA

Figlio d’arte, il padre Danilo ha infatti calcato i campi di A1 con le maglie di Pesaro e Pavia, Edoardo Del Cadia si è trasferito giovanissimo negli Stati Uniti per terminare la sua formazione sportiva. La prima tappa della sua esperienza nei College oltreoceano è stata la University of Nevada di Las Vegas, con cui ha esordito in NCAA direttamente in Division 1 durante la stagione 2020-21.

Successivamente si trasferisce alla Nicholls State University, per poi concludere il suo percorso universitario con la University of Detroit Mercy. Del Cadia ha concluso la sua ultima stagione americana con una media di 9.5 punti e 5.6 rimbalzi a partita.

uff.stampa pall.cantù