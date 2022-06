UFFICIALE – Cappelletti saluta Udine e firma con la Tezenis Verona

Al termine di una stagione dominata con i colori bianconeri, culminata con la vittoria della Coppa Italia LNP di Serie A2 e il premio di “Miglior italiano” del campionato, si separano le strade dell’Apu Old Wild West Udine e di Alessandro Cappelletti.

Il playmaker umbro classe ’95 ha voluto salutare l’ambiente bianconero attraverso questo messaggio: “Tempo di scelte difficili per me. Nonostante la società abbia fatto di tutto per farmi restare, a malincuore lascio Udine. E’ complicato salutarsi perché Udine è stata, nella mia carriera, la realtà e il luogo dove sono riuscito a esprimere davvero il meglio di me stesso. Mi hanno sempre messo nelle condizioni ideali per dare il 100% in campo e per questo voglio ringraziare di cuore il Presidente Pedone che la scorsa estate ha creduto fortemente in me e negli ultimi giorni si è speso personalmente per farmi restare. Ho capito quanto questa società e tutto quello che la circonda siano come una grande famiglia per noi giocatori.

Mi sento privilegiato ad aver avuto la fortuna di poter condividere questa esperienza con un condottiero come Matteo. Un grande uomo prima che un grande allenatore.

Grazie ai miei compagni con cui ho costruito un’annata speciale, e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte di questa grande società.

Le nostre strade si divideranno ma l’affetto resterà invariato. Udine è stato un trampolino che ora mi permette di vedere all’orizzonte un’opportunità di crescita professionale. Penso sia giusto non smettere mai di inseguire i propri sogni e sono grato a questa società per avermi permesso di crederci fino in fondo.

Concludo ringraziando dal profondo del mio cuore i nostri tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro affetto e calore, diventando nel corso dell’anno il nostro sesto uomo in campo! GRAZIE UDINE!”

Il Presidente dell’Apu Old Wild West Udine Alessandro Pedone saluta con stima e affetto il giocatore: “Alessandro Cappelletti ci ha comunicato la sua volontà di tentare il salto in serie A1, accettando l’offerta di Verona. Come Società abbiamo fatto tutto il possibile per trattenerlo, costruendo su di lui un progetto importante e offrendogli un ingaggio da top player. L’offerta di Verona non ha pareggiato quella di Udine, ma dopo gli importanti infortuni che ha patito e due finali perse all’ultimo respiro era giusto che si mettesse in gioco nella serie maggiore.

Alessandro è stato un professionista esemplare dal primo all’ultimo giorno, umanamente lascerà in tutti noi – in primis a me – un bellissimo ricordo. Non dimenticheremo il suo sorriso quando abbiamo alzato insieme la Coppa Italia a Roseto e il modo in cui ha lottato fino all’ultimo secondo nella serie finale contro Verona.

Ironia della sorte sarà proprio Verona ad accoglierlo, ma il basket è fatto anche di questo e sono certo che il Presidente Pedrollo troverà in Alessandro un validissimo elemento per la sua nuova avventura in A1.

Fatti onore ragazzo nostro, il tempo è galantuomo e sono certo che le nostre strade si incroceranno ancora!”

In bocca al lupo per tutto Cappe!

—————————————————————————————————

UFFICIALE: FIRMATO ALESSANDRO CAPPELLETTI

Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto con validità fino al 30 giugno 2024 con l’atleta Alessandro Cappelletti.

IL PROFILO

Playmaker nato ad Assisi il 22 ottobre 1995, nella stagione 21-22 ha vestito la maglia della APU Udine, totalizzando 49 presenze con una media di 13 punti a gara e 5 assist. Con il team bianconero ha conquistato la Coppa Italia di categoria arrivando a disputare la finale promozione contro la Tezenis Verona.

Dopo aver iniziato nel settore giovanile di Spoleto è approdato alla Mens Sana Siena, società con la quale ha debuttato nel massimo campionato italiano nel 2013. Gioca successivamente ad Omegna, formazione con la quale si mette in luce nel campionato di Serie A2, prima di tornare a vestire per due stagioni consecutive la maglia di Siena; nell’estate del 2018 firma con la Virtus Bologna tornando così in Serie A e mettendo in bacheca anche una Basketball Champions League. Nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021 ha vestito da protagonista la maglia di Torino in Serie A2, arrivando fino a disputare la finale playoff. Lo scorso anno l’esperienza a Udine.

LE DICHIARAZIONI

Giorgio Pedrollo (Vicepresidente): “Siamo molto soddisfatti di aver sottoscritto questo contratto con Alessandro Cappelletti, giocatore che abbiamo incrociato ai playoff nelle ultime due stagioni che quando abbiamo affrontato ci ha sempre favorevolmente impressionato. Crediamo possa mettere in mostra tutto il proprio valore anche in Serie A perché merita la massima categoria; è molto carico per questa nuova avventura a questo dà ulteriore valore alla scelta di averlo firmato”.

Alessandro Ramagli (allenatore): “Inauguriamo questa stagione con il primo nuovo arrivo. Un arrivo gradito di un giocatore che ha avuto modo, nelle ultime due stagioni, di far vedere le sue qualità giocando le finali playoff. E’ un giocatore pronto per la categoria superiore, siamo soddisfatti che possa iniziare questa nuova avventura con noi dopo aver già assaggiato la Serie A nei campionati precedenti. E’ chiaro che gli chiediamo un’esposizione e una responsabilità importante per un ragazzo giovane ma che ha già maturato esperienze di un certo tipo. Siamo convinti che la sua voglia di incidere nel campionato superiore sia corrispondente alla nostra voglia di fare bene in questa nuova avventura. Crediamo che questi due progetti possano sposarsi nel modo migliore per essere forieri di successi e reciproche soddisfazioni”.

Alessandro Cappelletti (giocatore): “Ringrazio prima di tutto la Scaligera Basket per darmi questa importante opportunità. La nuova avventura con la Tezenis sarà uno step importante per la mia carriera, sono contento di vestire la maglia di Verona, una piazza storica del basket italiano, che dopo tanti anni torna a calcare i campi della massima serie. Sono molto motivato per questa nuova esperienza, non vedo l’ora di mettermi alla prova e iniziare”.