UFFICIALE – Chiusi ingaggia il giovane Lazzeri

L’Umana San Giobbe Chiusi è lieta di annunciare l’accordo con Mattia Lazzeri, ala grande di 201 cm proveniente dal settore giovanile di Pistoia. Nato il 6 dicembre 2005, Lazzeri è alla prima esperienza in un roster di A2 dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili nella squadra della città natale. Il giovane, aggregato fin dal giorno del raduno, ha firmato in queste ore il contratto che lo legherà alla formazione chiusina ma non solo. Lazzeri, così come il classe 2004 Braccagni, giocherà anche con l’Under 19 Eccellenza della Virtus Siena.

“Questa è senza dubbio un’ottima opportunità per me – le parole di Mattia Lazzeri. L’ho colta al volo perché lo scorso anno ho fatto prevalentemente settore giovanile a Pistoia, oltre a qualche allenamento con la prima squadra mentre questa stagione avrò la possibilità di vivere costantemente in un roster di Serie A2. Sono contento e veramente orgoglioso di far parte di questo progetto, darò tutto me stesso per ritagliarmi uno spazio in campo”.

Sette giorni di preparazione alle spalle, all’orizzonte i primi impegni amichevoli a partire da questo fine settimana a Falcade, nel derby in famiglia con la Reyer Venezia per poi arrivare alla prima ufficiale in Supercoppa il prossimo dieci settembre con la Fortitudo Bologna.

“Siamo partiti bene con la preparazione, il fiato non manca anche se le gambe si stanno facendo sentire – prosegue Lazzeri. Siamo comunque nella parte dell’anno in cui è fondamentale mettere benzina, ne avremo giovamento nei prossimi mesi”.

Come Braccagni anche Lazzeri giocherà sia con la prima squadra dell’Umana Chiusi che con la Under 19 Eccellenza della Virtus Siena, un ulteriore conferma nel rapporto di collaborazione tra le due società.

“Non sarà semplicissimo gestire il doppio impegno, ma anche in questo caso non mi tirerò indietro nemmeno un minuto. Il mio obiettivo è quello di diventare una colonna portante dell’Under 19 per arrivare ai migliori traguardi possibili”.

Uff.Stampa Umana Chiusi