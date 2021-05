La Gevi Napoli Basket comunica di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Christian Burns, giocatore americano ma con passaporto italiano.

Burns, classe 1985, nativo di Trenton, New Jersey, è un’ala-pivot di 203 cm, arriva dalla Leonessa Germani Brescia con cui ha giocato l’ultimo campionato di Serie A1, realizzando 12.4 punti di media per gara con 6.9 rimbalzi per partita, con un high-score di 21 punti nella gara vinta da Brescia contro Trieste.

Prima dell’esperienza a Brescia, Burns ha vestito per due anni la maglia dell’Olimpia Milano disputando, tra le altre cose, anche l’Eurolega e, precedentemente, quella della Pallacanestro Cantù con una straordinaria stagione da 14.3 punti di media aggiunti a 10.2 rimbalzi per partita.

Christian Burns ha giocato, inoltre, 27 partite con la Nazionale Italiana, disputando sia l’Europeo del 2017 che le qualificazioni al Mondiale 2019.

Nel suo Palmares un campionato della Repubblica Ceca vinto col Cez Nymburk nel 2014-2015 e la Supercoppa Italiana del 2018 vinta con Milano nel 2018.

Con l’ingaggio di Burns, la Gevi aggiunge una pedina prestigiosa ed importante in vista dei decisivi playoff che attendono la squadra di Coach Sacripanti.

Ufficio Comunicazione Napoli Basket