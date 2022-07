UFFICIALE – Cividale rinnova con coach Pillastrini fino al 2025

By

La UEB Gesteco Cividale comunica con soddisfazione il prolungamento del contratto esistente con coach Stefano Pillastrini che siederà sulla panchina ducale fino al termine della stagione sportiva 2024-2025. Coach Pilla, che nell’estate del 2020 ha sposato con entusiasmo il neonato progetto Eagles, è stato il principale artefice della recente promozione dalla serie B alla serie A2 della UEB. La sua conferma va di pari passo a quella dello zoccolo duro della squadra perché l’idea della società ducale è quella di puntare sulla coesione di un gruppo che in due soli anni ha già saputo regalare numerose soddisfazioni alla marea gialla.

«Abbiamo ritenuto doveroso ripartire da coach Pilla – dice il presidente Davide Micalich -, un maestro di basket che ha voluto salire a bordo con noi due anni fa quasi a scatola chiusa e che ci ha portato in serie A in neanche 24 mesi di vita. La sua conferma è garanzia di professionalità, impegno ed entusiasmo per tutte le componenti del nostro progetto: squadra, tifosi e sponsor. Siamo felici di questo prolungamento. Ora, possiamo buttarci a capofitto sulla costruzione dello staff a disposizione di coach Pilla e sul mercato».

UFF. STAMPA UEB