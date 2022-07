UFFICIALE – Colpo Blu Basket Treviglio, preso Jason Clark

La Blu Basket 1971 ha raggiunto un accordo con l’atleta statunitense Jason Clark,

guardia di 188 cm per 82 kg, nato il 16 gennaio 1990 ad Arlington, in Virginia,

proveniente dalla Pallacanestro Trieste (A). Clark è una combo-guard abile nel

gioco in velocità, con una spiccata predisposizione ad attaccare il ferro; è dotato

di un tiro efficace e ha una lodevole vocazione difensiva anche nella propria

metà campo. È un giocatore esperto di competizioni internazionali e conoscitore

del campionato italiano.

«Clark è una pedina fondamentale – dice il direttore sportivo Euclide Insogna – per

la nostra nuova squadra: ha già dimostrato il suo valore assoluto, sia

tecnicamente che caratterialmente, in Italia e in altri campionati continentali. La

sua carriera parla di grandi capacità di ambientamento all’interno del gruppo

squadra: arriva a Treviglio nel pieno della maturità cestistica in piena

condivisione con gli obiettivi societari».

La carriera di Jason Clark • Jason Clark si forma cestisticamente a Georgetown

University (111 gare in quattro anni), chiudendo l’ultimo anno con 13,7 punti, 3,9

rimbalzi, 1,7 assist in 32’ di media. Lo sbarco in Europa per la carriera

professionistica inizia dal Belgio: ad Aalst (15 punti in 28 minuti) partecipa anche

all’EuroChallenge, prima di trasferirsi a Charleroi. La stagione 2014/2015 parte da

Gottinga (Germania), poi rientra ad Aalst, prima di approdare ad Ankara

(Turchia). Rimane nella capitale turca anche nella stagione seguente,

chiudendo il biennio sul Bosforo ad oltre 20 punti di media. È nuovamente

protagonista in Belgio, questa volta con la casacca dell’Anversa, con la quale

conquista la SuperCoppa 2016 e il titolo di MVP della lega. Nel 2018 è

nuovamente nel campionato tedesco e, con il Francoforte (14,5 punti in 27’

tirando il 43% da tre), gioca anche in EuroCup. Varese è la prima squadra

italiana a tesserarlo (2019/2020) e con Torino (2020/2021) arriva a un punto dalla

promozione nella massima categoria giocando 30’ di media con 14,6 punti a

gara. Inizia il 2021/2022 in Bielorussia: con il Minsk vince la Coppa nazionale che

chiude aggiudicandosi nuovamente il titolo di MVP. A marzo la chiamata di Trieste lo riporta in Italia.

Nota •Nei precedenti campionati italiani di A e A2, Jason Clark ha disputato 65

gare segnando 842 punti (13,0 a incontro) tirando con il 57% da due, il 37% da

tre, l’87% ai liberi, oltre a collezionare in media 3,6 rimbalzi, 1,9 assist e 11,2 di

valutazione.

Uff stampa Blu Basket Treviglio