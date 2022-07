UFFICIALE – Colpo Urania Milano, firmato Giddy Potts

By

Urania Milano comunica di avere raggiunto un accordo con Nathanial Lamont “Giddy” Potts, guardia di 188 cm classe 1995 ha disputato l’ultima stagione prima a Treviglio e poi a Mantova chiudendo il campionato con 15,5 punti, 4,3 rimbalzi e 2,6 assist. Grande protagonista a Ravenna nel suo primo campionato in Italia Potts ha grandi doti di realizzatore e, grazie al fisico roccioso, offrire un eccellente contributo a rimbalzo. L’ex Leiden è già pronto e concentrato per esaltare i tifosi Wildcats:

“Sono pronto a dare il mio contributo e la mia energia ad Urania, amo gestire i possessi offensivi e dare il massimo per me e per la squadra. Sono impaziente di poter regalare grandi partite a tutti i tifosi Wildcats”.

