UFFICIALE – Corban Collins lascia JB Monferrato e firma con Helsinki Seagulls

Buona fortuna Corban!

Novipiù J Basket Monferrato comunica che, alla scadenza naturale dell’accordo sottoscritto nel mese di Novembre, di comune accordo con l’atleta Corban Collins di non esercitare l’opzione per il prolungamento fino al termine della stagione.

A Corban vanno i migliori auguri da parte del Club per il prosieguo della sua carriera.

Corban Collins: “Prima di tutto voglio ringraziare il Club per avermi dato l’opportunità di essere qui a Casale. Qui ho creato grandi amicizie sia con i miei compagni che con le persone all’interno del Club e di questo sono molto grato. Alla squadra auguro buona fortuna per il resto della stagione. Mi è piaciuto molto stare qua negli ultimi mesi e di sicuro resterò in contatto con i ragazzi della squadra. Buona fortuna a tutti!”

Giacomo Carrera: “Ringraziamo Corban per i due mesi che è stato con noi. Corban si è messo a totale disposizione della squadra in un momento difficile essendo fondamentale per la prima vittoria della storia della società, contro Bergamo e nell’impresa compiuta a Udine con solo 8 giocatori disponibili. Anche dal punto di vista umano non si può che parlare bene di Corban per come si è inserito nel gruppo e per come in ogni momento ha incitato i compagni anche da fuori dal campo. La società augura un grossissimo in bocca al lupo a Corban per la nuova avventura che seguiremo a distanza facendo il tifo per lui.”