UFFICIALE – Corban Collins torna in Italia: trova l’accordo con la JB Monferrato

Novipiù J Basket Monferrato è felice di comunicare di aver raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazioni sportive con l’atleta Corban Collins. Uno sforzo che il Club ha deciso di compiere per dare alla squadra una importante opzione offensiva in questo inizio di campionato, in attesa del pieno recupero dell’argentino Lucio Redivo, che prosegue il lavoro per rientrare a disposizione dello staff tecnico.

BIOGRAFIA – Guardia classe 1994 di 190 cm, nativo del North Carolina, muove i suoi primi passi nella pallacanestro alla Arden Christian School. Come college, inizialmente sceglie Louisiana State, ma dopo appena una stagione si trasferisce a Morehead State University. Per il suo ultimo anno cambia ancora college, scegliendo Alabama State.

Si dichiara eleggibile al Draft NBA, ma non viene scelto, quindi si trasferisce in Europa, più precisamente in Germania dove gioca con i Kirchheim Knights (17.1 punti di media nella sua stagione da rookie). La stagione successiva, si trasferisce in Svezia, giocando a Lulea ed esordendo anche in una competizione continentale (qualificazioni di FIBA Europe Cup).

La scorsa stagione il primo approdo in Italia, dove viene scelto dall’Acqua San Bernardo Cantù, dove in 11 partite viaggia a 6.8 punti di media. A metà anno però, si trasferisce in Serie A2 con la maglia di Treviglio, dove in 9 partite giocate, prima dell’interruzione del campionato, ha viaggiato a 19.1 punti di media con il 38% da tre punti.

Giacomo Carrera (General Manager JB Monferrato): “L’aggiunta di Corban permette a noi di mantenere la struttura della squadra pensata quest’estate e permetterà a Lucio Redivo di recuperare seguendo il percorso concordato, che sta svolgendo quotidianamente seguito dal nostro staff. La proprietà, una volta confermata la partenza del campionato, ha voluto mettere a disposizione dello Staff tecnico e della squadra un giocatore che permettesse di essere competitivi fin da subito. Corban ha già dimostrato di essere un ottimo attaccante anche nel nostro campionato e ha subito colto l’opportunità di raggiungere la squadra in tempo per partire con i suoi nuovi compagni in vista della difficile doppia trasferta siciliana.”

Corban Collins (Guardia JB Monferrato): “Sono molto contento di essere qui a Casale e sono molto grato per l’opportunità. Non vedo l’ora di giocare con i miei nuovi compagni di squadra per competere con loro in ogni singola partita.”

Uff stampa JB Monferrato