UFFICIALE – Danilo Quaglia è il nuovo vice allenatore della Juvi Cremona

La Ju-Vi Ferraroni Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024 con Danilo Quaglia che ricoprirà il ruolo di vice allenatore della prima squadra militante in serie A2, a fianco di coach Luca Bechi. Nelle ultime due stagioni Quaglia ha allenato la Pallacanestro Roseto, vincendo nel 2021-2022 la Coppa Italia di Serie B contro Cividale e perdendo la finale promozione in A2 contro Rimini, e nel 2022-2023 perdendo la finale di Supercoppa contro Orzinuovi e uscendo in semifinale playoff promozione contro Fabriano. Classe 1994, nella stagione 2020-2021 Quaglia è stato ingaggiato in Serie A2 a Forlì in qualità di assistente allenatore di coach Sandro Dell’Agnello; la stagione precedente era sempre in A2 a Piacenza nello staff di coach Ceccarelli, ancor prima a Giulianova, secondo assistente di coach Ciocca e agli inizi della carriera nella sua Roseto – dal 2012 al 2018 – quale giovane assistente prima di Phil Melillo, poi di Tony Trullo, infine di Emanuele Di Paolantonio con il Roseto Sharks di Serie A2.

Si dichiara molto motivato Danilo Quaglia da questa nuova esperienza professionale: “Sono molto felice di intraprendere questa nuova avventura, condividere idee e lavoro con nuove persone. Ringrazio tutto il mondo Ju-Vi Ferraroni perché, sin dal primo contatto, mi sono sentito apprezzato e voluto. Darò tutto me stesso per raggiungere l’obiettivo di squadra prefissato”.

Coach Luca Bechi sottolinea: “Danilo è un allenatore emergente, che ha già un’esperienza importante e che ha ricoperto il ruolo di capo allenatore negli ultimi due anni a Roseto in un campionato complesso come la serie B d’eccellenza. Personalmente, la conoscenza è stata proficua, un ragazzo determinato, volenteroso, che ha voglia di crescere come uomo e come professionista; e la scelta di venire da noi alla Ju-Vi Ferraroni dimostra quanto lui abbia voglia di mettersi in gioco e continuare ad apprendere e migliorare le sue capacità. Sono sicuro che, oltre a questo, per il presente ci darà competenza, qualità e affidabilità. Siamo contenti di accogliere Danilo nel nostro progetto e sono sicuro ci darà grandi soddisfazioni e grande supporto”.

Ufficio stampa JuVi Ferraroni Cremona